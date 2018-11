Mais de 50 artistas em 10 palcos diferentes. Super Bock em Stock arranca hoje

O melhor da música alternativa está de volta. Pelo menos, esta é a promessa de mais um Super Bock em Stock, o festival que em 2018 recupera o nome da edição original do mini-festival que deu pelo nome de Vodafone Mexefest, nos últimos sete anos. Entre os dias 23 e 24 de novembro, o Super Bock em Stock apresenta mais de 50 artistas em dez palcos diferentes, na Avenida da Liberdade, em Lisboa.

O evento que se afirma há dez anos como uma porta de apresentação para artistas e bandas que apontam novos caminhos no panorama musical, a nível nacional e internacional, traz nomes como Conan Osiris, Rejjie Snow, Johnny Marr, NGA ou Capitão Fausto. O último festival do ano vai passar pelos palcos da Casa do Alentejo, Cinema São Jorge, Capitólio, Coliseu dos Recreios, Teatro Tivoli BBVA, Maxime e ainda por espaços emblemáticos como a Estação Ferroviária do Rossio, Palácio da Foz e Garagem Epal.

No primeiro dia do evento, Conan Osiris será o nome em destaque entre os artistas nacionais convocados, ocupando o palco do Teatro Tivoli BBVA.

Mas é no Coliseu dos Recreios que passam os nomes maiores deste Super Bock em Stock 2018: Johnny Marr, Capitão Fausto e Manuel Fúria e os Náufragos com Samuel Úria, Miguel Ângelo, Márcia, Tomás Wallenstein, Bispo e Tomás Cruz, vão fazer a noite na rua das Portas de Santos Antão.

Se a pretensão dos fetivaleiros for encontrar a batida do Hip Hop, o local certo é o Capitólio. Por lá passará Masego, NGA e Russa no Bloco Moche Lá Dentro (palco principal), Pedro Mafama no Bloco Moche Lá Fora (bastidores), enquanto Maria e Sensei D vão medir forças no Bloco Moche Lá Em Cima (terraço).

Pela Garagem Epal, vulgo Sala Santa Casa, e pelo Palácio da Independência passarão Iguanas e Beijaflor, respetivamente.

Na sala EDP e na Casa do Alentejo teremos Nakhane e Fogo-Fogo a animar o público, e os Funkemente preenchem as viagens do Super Bock Bus.

Rejjie Snow vai fechar o festival, a 24 de novembro, mas não sem antes dividir o Bloco Moche Lá Dentro com Lolo Zouaï e Lazy.

Com curadoria de Ciência Rítmica Avançada, SP Deville e DarkSunn tomam conta do Bloco Moche Lá Fora e Bloco Moche Lá Em Cima, respetivamente.

No Coliseu dos Recreios, Jungle e U.S. Girls asseguram as festividades.

Os Paraguaii atuam na Sala Santa Casa e Dino D’Santiago na Sala EDP. David Bruno e Lo-Fang partilham o palco do Palácio da Independência.

O bilhete único válido para os dois dias do Super Bock em Stock encontra-se à venda nos locais habituais pelo preço de 45 euros, passando a 50 euros se comprado nos dias do festival. Cada bilhete deverá ser trocado pelo seu portador por uma pulseira de acesso para todas as salas, no Coliseu dos Recreios, até à 1h00 de sexta e sábado. No entanto, cada uma das salas estará sujeita à sua lotação máxima – pelo que o aconselhável será mesmo chegar cedo.

Como chegar ao festival de transportes públicos?

A melhor maneira de chegar ao Super Bock em Stock é mesmo o metropolitano de Lisboa, bastando seguir pela linha azul até à estação dos Restauradores (a mais próxima do Coliseu), ou até à Avenida e/ou Marquês de Pombal. Pela linha verde, o Rossio é a estação mais próxima. A Carris disponibiliza igualmente vários autocarros, com paragens no Marquês de Pombal, na Avenida da Liberdade e no Rossio. O Super Bock BUS – dentro do qual atuarão os Funkamente, esta sexta, e Hércules, no sábado – irá percorrer a Avenida ao longo da noite.