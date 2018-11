Mais de 500 vinhos portugueses mostram-se em Xangai

Mais de 500 referências de vinhos nacionais vão estar disponíveis em prova na ProWine Xangai, a partir de h0je, dia 13 de novembro, até quinta-feira próxima, em mais uma ação promocional da ViniPortugal para divulgar vinhos portugueses de qualidade e com diversidade, desta feita no maior evento vinícola da China.

“Dar a conhecer e a provar as novas propostas dos produtores nacionais e levar a descobrir a diversidade de vinhos de qualidade produzidos no país são os objectivos da participação de Portugal na ProWine Xangai 2018, o maior evento do sector vinícola na China. A comitiva nacional, organizada pela ViniPortugal, conta com 27 agentes económicos e mais de 500 vinhos em prova, de 13 a 15 de Novembro, no Shangai New International Expo Center”, esclarece um comunicado da ViniPortugal.

O meso documento acrescenta que durante este certame, a marca ‘Vinhos de Portugal’ vai promover o seminário “The Uniqueness of Portuguese wines”, com 10 vinhos nacionais à prova, ministrado pelo especialista chinês Stephen Li.

“Esta sessão enquadra-se na parceria estabelecida pela ViniPortugal com a Escola Stephen Li para o desenvolvimento de programas de formação sobre vinhos portugueses para profissionais na China. Intitulado “Academia”, o programa está estruturado em três níveis de formação: nível iniciação (embaixador vinhos de Portugal); nível intermédio (embaixador certificado em vinhos de Portugal) e nível avançado (mestre em vinhos de Portugal)”, adianta o referido comunicado.

A ViniPortugal sublinha que, neste momento, a China constitui já o 9.º mercado para exportações de vinhos portugueses, sendo o quarto fornecedor europeu para aquele país, incluindo Hong Kong e Macau.

“Em termos de desempenho dos vinhos nacionais no mercado chinês, os dados recolhidos até Agosto de 2018 revelam um crescimento de 4% em valor e um aumento do preço médio em 23,9% face ao mesmo período em 2017. Em destaque, estão os Vinhos com Denominação de Origem (DO), com um significativo crescimento em volume e um bom crescimento de preço médio, e a estabilização em volume e o crescimento elevado do preço médio de Vinhos com Indicação Geográfica (IG)”, destaca a ViniPortugal.