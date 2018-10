Mais de 74% das empresas portuguesas aposta em estágios profissionais e curriculares

Mais de 74% das empresas portugueses oferece estágios profissionais e curriculares, sendo que 40% já aposta em estágios de verão, “uma tendência em crescimento”, de acordo com os dados divulgados na nova edição do Diretório de Empresas, revista lançada pela Talent Portugal este mês.

“Num mercado cada vez mais competitivo, marcado pela dificuldade em encontrar mais e melhores candidatos, as empresas veem-se obrigadas a apostar num conjunto de ofertas, uma vez que a remuneração não parece ser hoje um fator por si só distintivo”, lê-se no comunicado da Talent Portugal, que aponta para também para a existência de uma maior aposta das empresas nacionais na mobilidade internacional, com dois terços das empresas a oferecer essa ferramenta.

Para chegar a estes dados, a revista da Talent Portugal auscultou as 176 entidades que integram o Diretório de Empresas. Dos dados recolhidos, constatou-se que 68% das empresas empregam mais de 150 mil trabalhadores e que dois terços têm escritório no Porto – metade em Lisboa.

Quando questionadas sobre novas contratações, 25% das organizações revelam que pretendem criar, no total, mais de 5.700 novos empregos em 2019, uma média de 136 novos recrutamentos por empresa.

Os resultados divulgados no Diretório de Empresas, identifica também os atributos mais apreciados pelas empresas lusas. A língua inglesa é requisitada por 85% das organizações, seguindo-se os idiomas castelhano e francês – três terços das empresas. Já a língua alemã surge como “língua fundamental” para 18% das organizações.

No que às competências diz respeito, as tecnologias de informação e a engenharia e indústria são procuradas por 74% e 68% das empresas, respetivamente. Mais de metade das entidades destacam, por sua vez, a área da gestão e economia. Finanças e contabilidade, marketing e vendas, apoio a cliente e recursos humanos figuram, também, nesta lista.

Após a publicação do Diretório de Empresas, a Talent Portugal promove a 24 de outubro uma Feira de Emprego em Lisboa. A iniciativa decorre na Lispolis, entre as 14h30 e as 18h30.