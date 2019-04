Mais de metade dos britânicos quer um líder forte capaz de reformar um sistema político fatigado pelo Brexit

Após três anos de ‘vai-não-vai’ face à saída do Reino Unido da União Europeia (UE), situação que minou a confiança política dos britânicos para mínimos de 15 anos, 54% dos eleitores britânicos afirmam querer um líder forte e que esteja disposto a quebrar as regras e a forçar uma ampla reforma no país, de acordo com uma sondagem da Hansard Society, divulgada esta segunda-feira.

Além dos 54% de eleitores britânicos que desejam um líder político capaz de impor a sua vontade, 72% apontam que o sistema político britânico precisa “muito” ou “mesmo muito” de ser melhorado.

Apenas um quarto das pessoas inquiridas, entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro de 2018, tem confiança na gestão do Brexit pelos políticos britânicos.

Em 2016, os britânicos disseram sim à saída do Reino Unido da União Europeia, sendo o dia 29 de março de 2019 a data estipulada para a saída dos britânicos, mas mais de uma semana depois de dia 29, o Reino Unido continua no “clube” de Bruxelas. Os britânicos estão enredados num contexto de instabilidade política desde há três anos, quando o resultado do referendo mostrou mostrou um país dividido em relação à UE, espoletando acesos debates sobre a imigração, questões de secessão e até à razão do sistema político, económico e financeiros britânico.

Citado pela Reuters, o estudo da Hansard Society aponta para que “as opiniões do sistema de governo estão no ponto mais baixo em 15 anos ” e que “as pessoas estão pessimistas quanto aos problemas do país e sua possível solução, com uma maioria ​​disposta a aceitar mudanças políticas radicais”.

NEW: The public's opinions of the system of governing are at their lowest point in 15 years – worse now than in the aftermath of the MPs’ expenses scandal, according to our latest annual Audit of Political Engagement #Audit16https://t.co/2jxMBD4wdX — Hansard Society (@HansardSociety) April 8, 2019

Moscovici não acredita no dia 12 de abril

Atualmente, e depois de o parlamento britânico ter chumbado por quatro vezes as propostas de uma saída “limpa” da UE, negociada pela primeira-ministra Theresa May, o Reino Unido tem até dia 12 de abril para anunciar de forma vai concretizar a sua renúncia a Bruxelas. Contudo, ainda é possível que a saída seja uma vez mais adiada, quiçá para uma data além das eleições europeia que se realizam entre os dias 23 e 26 de maio.

Esta segunda-feira, o Comissário Europeu para Assuntos Económicos e Financeiros, Tributação e Alfândega, o francês Pierre Mocovici, disse não acreditar numa saída do Reino Unido em 12 de abril sem que exista um acordo com Bruxelas. Na opinião do comissário europeu, Theresa May deve convencer o parlamento britânico a adiar a saída do Reino Unido.

“O parlamento britânico não quer negociar, mas nós não queremos isso. É mau para a economia, disse Moscovici à “FranceInfo” em entrevista. “Mas claro, que estamos prontos para isso, caso aconteça”, acrescentou.