Mais de metade dos estudantes dos politécnicos ficam na região onde se formam

Cerca de um terço dos estudantes dos politécnicos tem origem na região onde estão implantadas estas instituições de ensino superior e 55% ficam na região logo após a conclusão dos cursos. Esta é uma das conclusões preliminares de um estudo sobre o impacto destas instituições de ensino superior que está a ser realizado pelo Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) em colaboração com o Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa (IGOT-UL).

Os impactos das atividades dos Institutos Politécnicos, nomeadamente do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), nas regiões foi este sábado debatido em Barcelos por autarcas e outros responsáveis da região.

Neste fórum foi destacado o papel que os politécnicos desempenham “na democratização do acesso ao ensino superior, dado o efeito de proximidade às populações de territórios mais afastados dos grandes centros” e a sua importância na oferta formativa em regime pós-laboral. Foram também destacadas a transferência de tecnologia, com a ligação às empresas, a colaboração com a Administração Pública e com o terceiro setor, bem como a dinamização de atividades culturais, que “dificilmente ocorreriam sem a intervenção dos agentes do ensino superior”.