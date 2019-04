Companhias aéreas: Mais de metade dos pedidos de compensação em Portugal são (injustamente) rejeitados

Numa análise aos pedidos de compensações de passageiros, referentes a perturbações em voos ocorridos entre 2016 e 2018, concluiu-se que foram várias as companhias aéreas que as rejeitaram erradamente.

Os dados foram recolhidos pela AirHelp, organização do mundo especializada em direitos dos passageiros aéreos, que estimou o número de rejeições e, com base nas 10 companhias aéreas com maior atividade em Portugal, verificou que, em média, 58% dos pedidos de compensações foram injustamente rejeitados pelas companhias, impossibilitando os passageiros de receberem aquilo a que têm direito.

Das companhias em análise, a espanhola Iberia e a britânica Easyjet surgem no topo da tabela pela negativa: 96% dos pedidos de compensação dos seus passageiros foram injustamente recusados. Quase colada, segue a irlandesa Ryanair com uma taxa de 95% de rejeições injustas. A Tap Air Portugal surge em quarto lugar do ranking português, com uma diferença significativa das suas antecessoras, mas, ainda assim, uma taxa de rejeições elevada: 58% dos pedidos de compensação negados injustamente.

Posição Companhia aérea Taxa de compensações rejeitadas erradamente 1 Iberia 96% 2 Easyjet 96% 3 Ryanair 95% 4 TAP Air Portugal 58% 5 Vueling Airlines 54% 6 Lufhtansa 51% 7 Air Europa 38% 8 British Airways 37% 9 Transavia 31% 10 Transavia France 24%

O estudo da AirHelp surge numa altura em que as perturbações de voos nunca foram tão elevadas, tal como explica esta entidade.

Só entre 1 de janeiro e 30 de março deste ano, já existem mais de 40 mil passageiros elegíveis a pedir compensações em Portugal. No ano passado, mais de 340 mil passageiros no nosso país tiveram direito a compensações financeiras, de acordo com o regulamento EC261, após sofrerem atrasos ou cancelamentos em voos.