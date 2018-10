Mais de metade dos portugueses poupa habitualmente, novo estudo revela

As famílias portuguesas não encaram o mercado de capitais como um instrumento de poupança. No entanto, desde que bem pensado e com uma perspetiva de longo-prazo, investir em ações pode consistir numa boa estratégia para quando chegar à idade da reforma. O tema esteve em debate na edição das “Conversas no Chiado”, conferência organizada pelo Jornal Económico.