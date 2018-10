Mais de metade dos proprietários de negócios próprios teme não ter clientes suficientes na abertura

Ler mais

Os donos de negócios próprios enfrentam muitas vezes, desafios económicos e burocráticos, demonstrando grande preocupação acerca da quantidade de impostos (33%), da segurança de rendimentos (31%), e da situação económica em geral nos seus respetivos países (31%), apurou o International Own Business Study, análise realizada pela Metro (grupo mãe a que pertence a cadeia Makro) a nível internacional, referente a 2017.

Para o estudo deste ano, a Metro inquiriu 10 mil pessoas em 10 países, incluindo Portugal, entre eles 1.500 donos de negócios próprios. “O propósito da Metro é ser ‘champion for independent business’ e por esse motivo procuramos constantemente ter em atenção as necessidades dos donos dos negócios e apoiá-los. O seu sucesso é vital para a diversidade e bem-estar das nossas comunidades. O nosso estudo destaca formas de como apoiá-los nos seus desafios diários”, sublinha David Antunes, diretor geral da Makro Portugal.

Particularmente em Portugal, o estudo apurou que cerca de 79% dos consumidores referir ter dificuldades em encontrar informação sobre negócios próprios, o valor mais alto de todos os países que participaram neste estudo. 86% diz não ver muitos anúncios de negócios independentes, apesar de vários donos de negócios (58%) estarem presentes online. No entanto, apenas 37% dizem ter website próprio.

Esta falta de visibilidade faz com que mais de metade (54%) dos proprietários de negócios em Portugal temam não ter clientes suficientes no seu primeiro dia de abertura. De forma a colmatar esta preocupação, no próximo dia 9 de outubro, dia do Negócio Próprio, a Makro Portugal pretende oferecer “a melhor inauguração de sempre a um negócio próprio”.

Sobre esta realidade, David Antunes sublinha que “é incrível ver o elevado nível de apreço por negócios independentes em todo o mundo. O estudo confirma o seu papel essencial para as pessoas, bairros e para as nossas economias locais. As pessoas confiam na qualidade dos produtos e serviços dos empresários que conhecem. No entanto, o estudo também mostra que há uma grande necessidade dos negócios próprios terem uma maior visibilidade, podendo perder oportunidades para atingir o seu potencial. Tem de ser mais fácil encontrar informação acerca dos negócios próprios”.

Nesta análise, acresce ainda o facto de 36% dos donos de negócios próprios considerarem ter demasiados impostos para pagar, demonstrando também preocupação acerca da segurança dos seus rendimentos (37%) e da situação económica em geral no nosso país (36%). Relativamente à carga fiscal, mais de metade dos proprietários portugueses (59%) referiu que reduzir e simplificar a carga fiscal é fundamental.

Por outro lado, 37% dos consumidores consideram os negócios independentes importantes para a diversidade na sua área de residência, sendo que 28% prefere fazer compras em negócios independentes por 3 razões principais: considerarem que estes negócios dão um contributo importante à economia local (46%); porque apreciam a qualidade superior dos negócios independentes (31%); ou porque gostam de fazer compras a pessoas que conhecem pessoalmente (40%).