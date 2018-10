Mais de um ano após grave acidente em Barcelona, Tiago Monteiro regressa à competição

O piloto português Tiago monteiro, que chegou a competir na Fórmula 1, regressa este domingo à competição, mais de um ano após o grave acidente numa sessão de testes em Barcelona.

É no circuito japonês de Suzuka, que o português regressa ao WTCR (campeonato mundial de carros de turismo da FIA) ao volante de um Honda Civic Type R TCR da Boutsen Ginion Racing. A corrida, a penúltima prova da temporada, ocorre na madrugada de sábado para domingo, com transmissão no canal por cabo Eurosport 1, a partir das 05h45.

“Estou encantado por anunciar o meu muito aguardado regresso à corrida na próxima prova”, escreveu Tiago Monteiro na sua conta oficial de Twitter sobre o seu regresso.

https://twitter.com/Tiagosworld18/status/1052487115001516033

Foi há mais de um ano, que durante uma sessão de testes no circuito da Catalunha, ao volante de um Honda, com o qual liderava o Mundial de WTCC, que Tiago Monteiro teve um grave acidente, já no fim da sessão experimental, quando ia a 250 quilómetros/horários.

“No final da reta da meta fiquei sem travões, quando ia a 250 quilómetros por hora. Tentei desviar o carro do muro, mas ele ressaltou na relva e entrou em pião. Tive um grande impacto traseiro e lateral. Magoei bastante a cervical e a parte lateral do corpo. Mas não me lembro do impacto. Apaguei. Fiquei KO”. Foi assim que o automobilista português explicou o sucedido, um mês depois do acidente.

Na origem do acidente esteve uma falha mecânica, levando o piloto a ficar duas semanas internado num hospital de Barcelona. A recuperação foi longa, sendo que o piloto totalizou 415 dias fora da competição, em tratamento e descanso.

Hora da transmissão da penúltima prova da época de WTCR:

Sábado, 27 de outubro: 1.ª Corrida – 05h45 – 06h45 (em direto)

Domingo, 28 de outubro: Qualificação – 01h00 – 01h45 (em diferido)

Domingo, 28 de outubro: 2.ª Corrida – 01h45 – 03h00 (em direto)

Domingo, 28 de outubro: 3.ª Corrida – 03h00 – 04h15 (em direto)