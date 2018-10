Mais de um terço dos voos que saem de Portugal têm perturbações. É o pior registo europeu

Portugal tem a maior percentagem de voos com perturbações, segundo os dados avançados pela AirHelp, uma empresa especializada na defesa dos direitos dos passageiros aéreos e líder mundial na obtenção de compensações por perturbações em voos. Dos 148.200 voos que partiram de Portugal em 2018, 35% apresentaram perturbações, onde se incluem partidas com 15 minutos ou mais de atraso e cancelamentos. Esta é a pior percentagem registada entre todos os Estados-Membros da União Europeia.

As perturbações dos voos não é um caso único em Portugal, tendo afetado o continente europeu. Em comunicado, Bernardo Pinto, Brand Manager e porta-voz da AirHelp em Portugal, afirmou que “este ano, a Europa experienciou um caos inédito nas suas ligações aéreas, o qual afetou milhões de pessoas. A Alemanha é o país europeu onde as companhias aéreas devem mais aos seus passageiros. Isso deve-se, principalmente, às greves que atingiram a Ryanair e à batalha pelas quotas de mercado, na sequência das falências da Air Berlin e da Niki. Como resultado, muitas companhias aéreas assumiram os tempos de partida e chegada nos aeroportos, chamados slots, embora não tivessem aviões ou tripulantes suficientes. Face à procura de aviões, ainda mais elevada do que o normal, não havia aeronaves suficientes, o que levou muitas companhias aéreas a cancelarem voos ou a combinar ligações posteriores. Desta forma, as companhias aéreas conseguem manter novas slots, mas os passageiros são afetados por atrasos e cancelamentos – uma situação inaceitável.”

Apesar de Portugal registar, em termos proporcionais, a pior performance neste capítulo, o país apresenta o sexto pior registo em termos absolutos, com um total de 50.450 voos a sofrerem perturbações. Entre estes, cerca de 33% partiram com atraso de quinze minutos ou mais (48.440) e 1% dos voos foram cancelados (2.010).

Ainda em termos proporcionais, a Eslovénia aparece com o segundo pior registo, com 34% dos voos a sofrerem perturbações desde o início do ano. Seguem-se a República Checa e a Croácia, com 30%, e a Bélgica e a Alemanha, com 29%.

De resto, a Alemanha foi o país que, em termos absolutos, apresentou a pior registo, com 189.270 voos a serem cancelados ou a partirem um quarto de hora depois da hora marcada.

No plano oposto, destaque positivo para a Letónia que, com apenas 13% dos voos a sofrerem perturbações, alcançou o melhor registo. Dos 2.820 voos que partiram da Letónia, apenas 2.710 saíram com atraso e 110 foram cancelados. A fechar o pódio do ranking dos países europeus menores taxas de perturbações dos voos situam-se a Lituânia em segundo lugar (14%) e o Luxemburgo (18)%.