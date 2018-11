Mais dois deputados do PSD com presenças na AR marcadas indevidamente

O caso do social-democrata José Silvano pode não ser o único no que diz respeito a presenças ‘fantasma’ na Assembleia da República. O jornal online “Observador” avança que existirão pelo menos mais dois deputados com presenças registadas em São Bento quando estavam à mesma hora noutros locais do país.

Um deles é José Matos Rosa (PSD), que teve no dia 3 de fevereiro de 2017 uma presença registada em plenário, através do seu log-in. Neste dia, o antigo secretário-geral do PSD estava em Cabo Verde. O outro caso é o do deputado Duarte Marques (PSD), que tem uma presença registada a 4 de maio de 2017, quando nesse dia participava numa conferência na cidade do Porto. O deputado terá registado a sua presença através da sua conta, durante a tarde desse mesmo dia.

O jornal digital garante que “a presença em Cabo Verde é confirmada por notícias da imprensa, por uma fatura da deslocação que consta das contas do PSD desse ano e por fotografias retiradas no evento”. No primeiro dia dessa convenção, Matos Rosa terá marcado presença num plenário da Assembleia da República, sendo que não aparece nas imagens da AR TV.

Quanto a Duarte Marques, a 4 de maio participava na conferência ‘Future of Europe’, no Porto. “Ao mesmo tempo, alguém fez log in com a sua password”, explica o jornal digital.

O caso das presenças marcadas indevidamente no Parlamento começou com o atual secretário-geral do PSD, José Silvano. Foi o próprio quem confirmou que as faltas tinham, de facto, acontecido. A deputada do PSD Emília Cerqueira assumiu mais tarde ter sido a autora do registo falso de presenças.