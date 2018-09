Mais incentivos à habitação e recuperação de troços de água são apelos do PSD no Funchal

Ler mais

O PSD quer que exista mais incentivos à habitação no Funchal. A recuperação de troços de água é outra das áreas que levantam preocupação entre os sociais democratas.

Devido a estas preocupações o PSD decidiu aprovar, na reunião camarária, um financiamento de 7,5 milhões de euros, para a habitação social, o lançamento da primeira fase da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), e ainda na recuperação de troços de redes de distribuição de águas.

Para Jorge Vale, vereador do PSD na autarquia do Funchal, a habitação social é uma clara preocupação para os sociais democratas e esse tipo de apoio deve responder aquelas que são as “reais necessidades”.

Na área da habitação Jorge Vale alerta para a necessidade de existir mecanismos que incentivem à reabilitação.

“Lamentamos que não haja mecanismos de financiamentos em áreas como a reabilitação urbana. não houve e não há um único edifício reabilitado por esta autarquia. Desde outubro de 2016, que foi apregoada esta requalificação e ainda lá está”, denuncia.

Medidas como o agravamento do IMI, que foi aprovada na reunião camarária da semana passada, são para Jorge Vale, uma “penalização” para os proprietários, e que terá “difícil” aplicação.

“Há famílias que não têm capacidade não só de investimento muito menos de pagar o IMI”, reforçou o vereador do PSD.

Por isso o social democrata entende que em vez de penalizar os proprietários, a autarquia deveria ter uma “maior preocupação” com medidas de incentivo como por exemplo o IFRU.

“São medidas de incentivo, que consistem em financiamentos bonificados para quem queira requalificar e reabilitar as suas habitações, os seus prédios, e não uma penalização”, explicou.

Jorge Vale criticou ainda o atraso da autarquia na concretização da primeira fase da ETAR do Funchal que considera ser estruturante para a cidade.