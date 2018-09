Mais Porto Santo condena tentativa do executivo camarário em abafar trabalho do Movimento sobre pagamento de dívida

O Mais Porto Santo diz que o executivo do Porto Santo “congratula-se e assume individualmente” uma poupança de 400 mil euros num processo jurídico, abafando a viabilização por parte do Movimento de um pagamento faseado de uma dívida da autarquia à Farrobo, de cerca de um milhão de euros, que “ameaçava penhorar” as contas do município.

“O Executivo camarário negligencia e omite o trabalho que foi desenvolvido pelo Mais Porto Santo nesta delicada matéria, apesar de estar bem ciente de que se não fosse a ação, empenho e voto favorável do movimento de cidadãos independentes, face ao chumbo dos socialistas, que as contas do município teriam sido penhoradas e o futuro dos porto-santenses ainda mais comprometido”, clarifica José António Castro, vereador do Mais Porto Santo.

Este tipo de atitude, clarifica o Movimento Mais Porto Santo, foi o que levou à revogação da delegação de competências do ainda presidente da autarquia.

“Não podemos continuar a pactuar com este comportamento leviano, de quem tenta cumprimentar com o chapéu alheio, sem respeito e consideração por movimento que muito contribuiu para a estabilidade política e para a fundamental governabilidade do município”, refere o vereador.

A atitude do PSD, diz José António Castro, é “mais um sinal do desnorte de quem insiste em comandar” os destinos da Ilha a partir da Quinta Vigia.