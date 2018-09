Mais Porto Santo critica autarquia por conceder 25 mil euros à organização dos 600 anos

O Mais Porto Santo chumbou a proposta da autarquia que visava conceder um apoio de 25 mil euros à organização dos 600 anos do descobrimento da Madeira e do Porto Santo. O movimento diz que o evento foi assegurado por verbas do Orçamento Regional e que esta verba despendida pelo município serviria para pagar os manuais escolares.

O apoio concedido pela autarquia, afirma José António Castro, do Movimento Mais Porto Santo, no valor de 25 mil euros, daria para apoiar a aquisição de manuais e material escolar, e fazer com o Porto Santo deixasse de ser a única região da Madeira que não apoia as famílias para este fim.

“Temos vindo a insistir neste princípio, interpelámos o presidente do município para que se apoie pelo menos o alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico mas não é esse o entendimento de quem está refém do Governo Regional”, denuncia o vereador do Mais Porto Santo.

José António Castro saúda a abertura do PS nesta matéria, ainda que com “algumas reservas” tendo em conta que os socialistas “nada fizeram” em relação à aquisição dos livros escolares quando estiveram no poder.

A proposta de devolução de 1% do IRS às famílias, por parte da autarquia, foi considerada aberrante por parte do dirigente do Mais Porto Santo.

“É um ultraje esta ideia de reduzir para 1% a devolução do IRS às famílias. Estamos conscientes dos problemas financeiros com que se debate o município mas, garantimos, da nossa parte as contas do município nunca ficarão consolidadas com as verbas que são do povo. Nós vamos continuar a defender a devolução total do IRS (5%) à população”, vincou o vereador do Mais Porto Santo.

O Movimento volta a dizer que não está do lado do PSD ou do PS mas sim que tem como princípio “defender, ajudar, e valorizar” o Porto Santo acrescentando que vão “continuar a aprovar propostas” que são importantes para a ilha.