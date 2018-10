Mais Porto Santo diz que resultados ruinosos do município justificam retirada de competências ao presidente da autarquia

Ler mais

O Movimento Mais Porto Santo diz que os resultados apresentados pela ilha no Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses justifica mais uma vez a decisão do Movimento em retirar a delegação de competência ao presidente da Autarquia.

José António Castro, vereador do Mais Porto Santo, diz que a autarquia aumentou o passivo em 12,1%, de 2016 para 2017, sendo aquela que também apresenta um maior peso dos pagamentos da despesa com o pessoal, e ainda o local onde se demora mais tempo a pagar a fornecedores (250 dias)

“Este resultado ruinoso é mais um sinal evidente de que o movimento de cidadãos independentes tinha de tomar medidas em defesa da população”, salienta o vereador, apesar de acrescentar que o Movimento deu durante um ano o benefício da dúvida à atual vereação de modo a trazer alguma estabilidade à governação.

José António Castro critica tanto o executivo camarário, do PS, como a actual governação do PSD, por tomar decisões que em “nada protegeram os interesses” de quem o elegeu, acrescentando que os sociais democratas recusaram assumir uma auditoria à área financeira do município.

Por o movimento se sentir “claramente defraudado” vai apresentar um ofício no sentido de revogar as competências do presidente da autarquia, ao nível do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), Contratação Pública e Administração Geral, para ser votada em reunião camarária.

Eesta decisão não torna ingovernável a autarquia”, sublinha José António Castro. O vereador criticou ainda os partidos por “condenarem os preços discriminatórios” que são praticados pela TAP, entre a Madeira e o Continente, mas que ficam calados perante a “concorrência desleal” do Governo Regional no financiamento à ligação marítima, por ferry, com o Continente, ou sobre os “preços vergonhosos” que são exigidos pela Binter para a ligação entre a Madeira e o Porto Santo.