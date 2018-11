Mais uma baixa no governo britânico. Ministra do Trabalho demite-se

A ministra do Trabalho e das Pensões britânica também anunciou a sua saída do governo do Reino Unido. Esther McVey informou Theresa May sobre a saída esta quinta-feira de manhã.

“O acordo que colocou diante do gabinete ontem não honra o resultado do referendo. Na verdade, não atende aos testes que você definiu desde o início de sua liderança. Repetidamente, você disse que devemos recuperar o controlo de nosso dinheiro, as nossas fronteiras e as nossas leis e desenvolver a nossa própria política comercial independente. Sempre a você para cumprir esses objetivos”, começou por explicar Esther McVey, na carta enviada à líder do executivo.

“As propostas apresentadas, que em breve serão julgadas por todo o país, significam entregar cerca de 39 mil milhões de libras para a União Europeia sem nada em troca. Isso vai-nos aprisionar numa união aduaneira, apesar de você prometer especificamente ao povo britânico que não seríamos”, argumenta, na missiva, a até agora ministra britânica.

Esther McVey abandonou o governo do Reino Unido pouco depois de Dominic Raab, que era ministro britânico para o Brexit.

Segundo a imprensa britânica, McVey foi a ministra que mais frontalmente criticou o acordo durante o conselho de ministros de quarta-feira que aprovou “coletivamente” o acordo. Citando fontes anónimas do governo, a imprensa britânica indicou que 11 dos 18 membros do governo que participaram no conselho de ministros que levou cinco horas para aprovar o documento criticaram o acordo.

O governo britânico aprovou na quarta-feira o rascunho de acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia, tendo sido encontrado com a União Europeia uma solução para evitar o regresso de uma fronteira física entre a Irlanda e a Irlanda do Norte. Hoje, o presidente do Conselho Europeu anunciou, em Bruxelas, que prevê convocar uma cimeira extraordinária de líderes da União Europeia a 27 para dia 25 de novembro, para “finalizar e formalizar o acordo de ‘Brexit’” com o Reino Unido

Earlier this morning I informed the Prime Minister I was resigning from her Cabinet pic.twitter.com/ZeBkL5n2xH — Esther McVey (@EstherMcVey1) November 15, 2018

Notícia atualizada às 10h46