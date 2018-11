Manifestação contra os preços dos combustíveis em Portugal já tem mais de 14 mil apoiantes

Está a ser promovida na rede social Facebook uma “manifestação nacional contra os preços dos combustíveis em Portugal” e já conta com mais de 14 mil apoiantes. Agendada para o dia 28 de novembro, a manifestação deverá realizar-se em várias cidades, de Lisboa e Porto a Faro e Viana do Castelo, são 20 no total.

“Façam-se acompanhar de megafones, cartazes, etc. Se não houverem ações por parte do Governo, partiremos para um protesto mais interventivo. Agradecemos a participação neste evento de forma a perceber quem está realmente disposto a mexer-se para mudar as coisas”, apelam os organizadores da iniciativa.

O objetivo consiste em mimetizar as recentes manifestações dos “coletes amarelos” em França, também contra os preços dos combustíveis. Na página de promoção da manifestação encontram-se várias referências aos “coletes amarelos”, precisamente. Alguns apoiantes da iniciativa sugerem que a manifestação deve “parar o país” e também há apelos à violência.