Manifestações em Paris: Macron condena violência

Inicialmente houve uma descida que, no meu entender, foi por uma questão emocional e devido à conjuntura do imobiliário de valorização dos ativos que fizeram com que muitos ingleses vendessem. Mas depois melhorou”, disse, Luís Lima, o presidente da Apemip-Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal.