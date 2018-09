Manuel Valls pode vir a ser o melhor trunfo de Pedro Sánchez na Catalunha

Ler mais

Manuel Valls, ex-ministro do Interior, primeiro-ministro e quase candidato a presidente, tudo isto em França, quer ser o próximo autarca da cidade de Barcelona – e é também, segundo vários analistas espanhóis, o trunfo mais precioso do chefe do governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, para encontrar uma saída para a crise da Catalunha.

Valls, que nasceu em Barcelona há 56 anos, tem uma sólida carreira política em França, sempre na área dos socialistas, e o seu único verdadeiro revés foi não ter conseguido convencer o Partido Socialista francês de que era o homem certo para suceder a François Hollande como candidato do partido à presidência do país.

Ainda há quem diga que Valls teria por certo atingido melhor posição que o candidato que o derrotou nas primárias do partido, Benoît Hamon, mas isso são contas que nunca se poderão fazer e, definitivamente, importam pouco: Valls desistiu da carreira política em França e virou-se para a sua terra-natal, Barcelona.

Mas entrou bem ao lado da corrente socialista: Valls aliou-se ao Ciudadanos para conseguir ‘roubar’ a câmara de Barcelona à coligação onde pontifica o Podemos e que é liderada pela alcaide Ada Colau.

Mas o que parece importar aos analistas políticos espanhóis é que Valls tem substanciais possibilidades de vencer: o Ciudadanos está enraizado na Catalunha (foi o partido mais votado nas últimas eleições) e tem sabido consolidar a sua posição no meio da confusão instigada pelo antigo presidente da autonomia Carles Puigdemont e pelos desencontros entre os vários partidos apoiantes do independentismo.

E, se ganhar, isso quer dizer que o chefe do governo encontrará ali um aliado de peso para engendrar uma solução para o delicado caso do independentismo catalão. Na apresentação da sua candidatura, Valls não deixou dúvidas: a sua candidatura “é uma extensão do mesmo caminho, o da Europa”, disse, aquele onde sempre se moveu.

Será de recordar que Sánchez chegou ao governo depois de tecer grandes críticas em relação à forma como o seu antecessor, o popular Mariano Rajoy, lidou com a questão do independentismo (que o chefe do governo não apoia), mas até agora ainda não descobriu uma forma de aliviar a tensão. O máximo que conseguiu foi reabrir algum diálogo com a Generalitat e avançar com a hipótese do indulto aos independentistas que continuam presos – o que motivou o levantamento de numerosas vozes contra, nomeadamente no interior do seu partido.

Por outro lado, os críticos consideraram que Valls insistiu em demasia nem distanciar-se do Ciudadanos, na tentativa de elevar a sua candidatura a uma espécie de supra-partidarismo que os restantes concorrentes não vão deixar de se apontar. Claro que surgiram de imediato comparações com Emmanuel Macron, o homem que nunca chegou a defrontar em França.

Mas isso pode precisamente ser uma vantagem, dado que o posicionamento acima das vontades sempre iguais dos partidos está a fazer um caminho razoavelmente seguro em Espanha.