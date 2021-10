“Maquiavel para Principiantes”. “João Rendeiro? Portugal endeusa com facilidade Zeinais, Mexias, Salgados…”

A fuga de João Rendeiro à justiça portuguesa foi um dos temas em análise na edição desta semana do podcast do JE “Maquiavel para Principiantes”, da autoria do consultor de comunicação Rui Calafate.

“Em Portugal, andámos a endeusar com muita facilidade Zeinais, Mexias, Salgados… digo isto há muito tempo: em diversas áreas, Portugal é governado por uma elite medíocre e inculta. João Rendeiro é mais um… é uma lista infindável”, destacou Rui Calafate na edição desta semana do podcast do JE.