Marca própria? Sim, mas com algum cuidado

Uma das questões que mais têm incentivado o debate interno no sector têxtil em geral e do vestuário em particular, entre outros, é da bondade do lançamento de marcas próprias que consigam impor-se nos mercados internacionais. Em vários fóruns, essa estratégia é apresentada como a única capaz de consolidar a posição do sector nacional fora de portas e de tornar perenes os investimentos carreados, sejam empresariais e privados ou estatais.

Para Manuel Serrão – um dos agentes mais influentes da indústria têxtil e do vestuário (ITV) – esta estratégia de internacionalização através de marca própria tem o seu lugar, mas não é o lugar de todos. Em declarações ao Jornal Económico, Manuel Serrão chama a atenção para a incontornável e indispensável necessidade de os empresários manterem um foco no private label (produção por encomenda de uma marca terceira).

“A marca própria é um objetivo importante, mas com a lucidez de se perceber que não é uma aposta que se ganha sempre”, defende, para enfatizar os benefícios em termos de racional de negócio que estão por trás do private label.

É que este tipo de negócio não tem nada a ver com aquilo que se produzia em Portugal há algumas décadas atrás: artigos de muito fraca qualidade, produzidos em empresa de ‘vão de escada’ por trabalhadores que ganhavam misérias. O private label atual é desde logo, um segmento de grande concorrência, “que obriga a propostas de negócio diferenciadoras, de mais-valia e de valor acrescentado”, sob pena de não ter qualquer hipótese de atingir objetivos junto das grandes marcas internacionais.

Por alguma razão – precisamente pela qualidade e pela proximidade do private label nacional – o grupo Inditex (dono da Zara e de mais uma dezena de marcas) nunca deslocalizou a produção externa para os países asiáticos, para onde foram ‘a correr’ tantos grupos internacionais que, a maioria deles, está de regresso (até pela nova aposta nas vendas online).

Ambiente geral

Há também que ter em conta, nesta questão particular, a envolvente do país. Ou seja: haverá já uma mais-valia que se acrescenta à produção nacional pelo simples facto de a ITV ser originária de Portugal? Para Frederico Barreto, EY Advisory Senior Manager, essa é uma questão que ainda está por resolver: “a marca Portugal reúne características como as de prestador de serviços de qualidade, de proximidade, de flexibilidade e de excelente relação qualidade/preço. Não é reconhecida, no contexto do têxtil, como sendo origem de marcas fortes”, reconhece, em declarações ao Jornal Económico.

Ao contrário de Espanha e das marcas que a partir do país vizinho se internacionalizaram “(com a Inditex como melhor exemplo), Portugal ainda não tem players relevantes à escala global ou europeia. Em Portugal, o ecossistema têxtil deve promover a criação de um ambiente similar ao que os apoiantes do regime de ‘open innovation’’ utilizam. Um ambiente onde há uma maior partilha, não só de boas práticas, como sobretudo de ideias ou tecnologias que podem ajudar o ecossistema a crescer e diferenciar-se continuamente. Um ambiente que fomente a criação de startups focadas no têxtil, na criação de marcas diferenciadoras”. O número destas startups cresce todos os dias. E todos os dias passam ‘pelas mãos’ de Manuel Serrão – um dos responsável pela Modtissimo e pela Associação Seletiva Moda – “para quem quer iniciar o processo de marca própria de forma rápida e económica, as feiras internacionais” continuam a ser o veículo mais bem oleado. A pontos de, mesmo depois da consolidação, as marcas não desistirem de estarem presentes nos certames mais marcantes do sistema.

Não é por acaso, recorda Manuel Serrão, que, “em 2017, 11% das exportações foram da responsabilidade do setor têxtil”. Mas os números dizem aquilo que se quiser que eles digam: no contexto geral dos têxteis (para o lar, técnicos, vestuário, etc.) cerca de 70% da produção nacional é… private label. E a ninguém passará pela cabeça – nem pelas contas das empresas – acabar com este imenso negócio.

De qualquer modo, como salienta Frederico Barreto, há alguns exemplos de marcas portuguesas, “algumas já com reconhecimento internacional, mas ainda de pequena escala, a trilhar os caminhos da internacionalização, pela via mais tradicional ou pela via digital: Portuguese Flannel (camisas); WestMister (meias); La Paz Clothing (roupa); e Dosco Jones (boxers).

Para todos os efeitos, a ITV ainda precisa de outras motivações para crescer. A diversificação dos mercados é uma delas: Colômbia e a generalidade da América do Sul, Ásia, e o Leste são, segundo Manuel Serrão, as geografias a desbravar, mesmo que “sem descurar os mercados tradicionais”.

E precisa também de estar atenta aos sinais, por vezes pequenos, que se vão lendo à distância. Dois exemplos: 90% dos gastos em maquinaria têxtil em 2017 foram processados na Ásia (mas não apenas na China) e na Oceânia; e está previsto que o consumo de fibras aumente 40% nos próximos 10 anos – não o algodão nem a lã, mas o poliéster, uma fibra artificial. Só estes dois fatores podem mudar tudo na próxima década.