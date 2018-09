Marcas ocidentais perdem terreno nas preferências dos consumidores chineses

As marcas de empresas ocidentais, ou multinacionais, estão a perder terreno nas preferências dos consumidores chineses. Em 2018, as marcas preferidas dos chineses são a Alipay, Android, WeChat, Huawei, Microsoft e Taobao, verificando-se uma maior predominância de empresas chinesas no topo, revela a Bloomberg.

No ranking de 2017, marcas ocidentais como a IKEA, Apple, Nike ou BMW destacavam-se entre a 4ª e a 8ª posições, mas em 2018 não estão sequer entre as 10 preferidas.

Aliás, este ano há 30 marcas chinesas entre as 50 preferidas, um aumento substancial em comparação com o ano anterior. Na liderança mantém-se a Alipay, um operador de pagamento online detido por uma filial do Alibaba Group.