Marcello Antony: “No Brasil pagamos altos impostos para não usufruirmos de bons serviços”

O ator Marcello Antony mudou-se há quatro meses para Lisboa com a mulher e os filhos. O facto de ter recebido uma proposta da TVI para participar na nova novela do canal de Queluz, “Valor da Vida”, fê-lo deixar o Rio de Janeiro. “Os meus filhos estão matriculados na escola até julho do próximo ano. Mas depois disso espero continuar em Portugal”, disse ao Jornal Económico. A mudança deu-se na altura ideal.

Marcello, de 53 anos, considera que o Brasil não está a atravessar um bom momento. “Pagamos altos impostos para não usufruirmos de bons serviços, como na educação ou na segurança. Há muitas empresas a sair do país, sobretudo do Rio de Janeiro”, afirma. Sobre as eleições de hoje, o ator diz que o “Brasil é imprevisível”. Independentemente de Bolsonaro ou Haddad, “a população necessita de uma mudança e de uma resposta dos governantes”. De acordo com uma pesquisa do instituto Datafolha, realizada em junho deste ano, cerca de 70 milhões de brasileiros com 16 anos ou mais deixariam o Brasil se pudessem.

Num piscar de olhos, a população dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná desapareceria do Brasil. Seis em cada dez jovens brasileiros gostavam de viver fora do país, e Portugal surge como o segundo destino mais desejado, depois dos Estados Unidos.

Segundo os dados do mesmo instituto, os pedidos de cidadania portuguesa têm vindo a aumentar: só no consulado de São Paulo houve 50 mil concessões, desde 2016 – o que representou um aumento de mais de 35% na solicitação de vistos de estudante em 2017. Em causa, de acordo com os especialistas, estarão as crises que o país atravessa: de representação política, com crescente descrédito nas instituições democráticas, crise económica com taxas elevadas de desemprego e queda no poder de compra e crise na segurança pública.

Segunda volta?

Carlos Serrano, de 36 anos, nasceu no Rio de Janeiro mas quer ficar em Portugal nos próximos três anos. É analista político e está a terminar o doutoramento no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. “Eu estou muito pessimista em relação às eleições. Vai ser um pós-eleitoral muito complicado”, salienta o analista.

Carlos pertence ainda ao Coletivo Andorinha – Frente Democrática Brasileira de Lisboa –, movimento que nasceu no dia 18 de março de 2016, juntamente com as manifestações que aconteceram na altura em todo Brasil e em várias cidades do mundo contra o governo da altura, liderado na altura por Dilma Rousseff.

“Somos um grupo horizontal, suprapartidário, com pessoas de várias áreas do Brasil e do mundo, com várias atuações profissionais. Nos dois anos de existência fizemos mais de 50 atos em Portugal pela defesa da democracia brasileira”, diz.

O jornalista Bruno Falci, correspondente de vários meios de comunicação social brasileiros, tem 34 anos e está a fazer um mestrado em História Contemporânea na Universidade Nova de Lisboa. Vive em Portugal há seis meses e é um admirador da “geringonça”. “Acredito que no Brasil uma união das esquerdas pudesse criar frutos”, destaca.

Sobre as eleições deste domingo acredita que haja uma segunda volta. “Apesar dos candidatos melhor posicionados terem uma grande rejeição na sociedade ambos têm um eleitorado fiel que ronda os 30% e esse não vão mudar de voto”, explica.

Brasileiros compram mais casas em Portugal

Segundo dados de março deste ano, divulgados pela Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP), o investimento brasileiro ganha cada vez mais expressão no mercado nacional, representando já cerca de 19% da compra de casas por estrangeiros em Portugal.

De acordo com aquela associação, em Lisboa e no Porto são já os brasileiros que dominam a compra de casas por estrangeiros (com uma representatividade de 24% e 27%, respetivamente). Em declarações à imprensa, Luís Lima, presidente da APEMIP, sublinhou que a instabilidade política, social e económica que o Brasil atravessa está na origem de muitas das decisões de compra de casa em Portugal pelos naturais daquele país.