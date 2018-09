Marcelo ainda não tomou posição sobre a “nomeação do Procurador Geral da República”

O Presidente da República garante que ainda não tomou uma posição relativamente à nomeação do próximo Procurador-Geral da República ou à recondução de Joana Marques Vidal no cargo.

Numa nota publicada online pela Presidência da Républica Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa afirma já ter esclarecido à imprensa que nunca tomou, nem manifestou, qualquer opinião sobre a nomeação do(a) Procurador(a)-Geral da República.

”O Presidente da República nunca manifestou, nem pública nem privadamente, qualquer posição sobre a matéria respeitante à nomeação do Procurador Geral da República”, pode ler-se no comunicado do chefe de Estado português.

A mensagem do Presidente surge dias depois de o semanário ‘’Expresso” ter avançado que seria quase certa a recondução de Joana Marques Vidal no Ministério Público e que faltava apenas ouvir o que têm a dizer os partidos com assento parlamentar. O jornal adiantou mesmo que o primeiro ministro, António Costa, e Marcelo Rebelo de Sousa até já teriam combinado uma data e a forma de anunciar a sua recondução.’’