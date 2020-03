Marcelo entrega Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública a Luís Portela

No decurso de encerramento da cerimónia de entrega da primeira edição do BIAL Award in Biomedicine, promovido pela Fundação BIAL, Marcelo Rebelo de Sousa surpreendeu o presidente da Fundação BIAL, Luís Portela, com a Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública, que visa galardoar altos serviços prestados à causa da educação e do ensino.

Marcelo Rebelo de Sousa realçou o papel visionário de Luís Portela, destacando a criação do Prémio BIAL de Medicina Clínica em 1984, numa altura em que a democracia em Portugal dava ainda os primeiros passos.

O Presidente da República sublinhou a forma como Luís Portela escolheu focar o seu trabalho nas áreas de investigação médica, “tomá-las como área de ponta, lançar um prémio, começar a apoiar centenas de investigadores, financiar bolsas de investigação, promover iniciativas científicas de excelência, reunir instituições de ensino e pesquisa nacionais e estrangeiras, ir buscar o melhor de todas elas, chamar um saudoso Nuno Grande, uma sempre querida Maria de Sousa, um inexcedível Manuel Sobrinho Simões, um até há quase nove meses símbolo vivo do prémio, mas sobretudo da mobilização nacional em torno da nossa ciência, que foi Fernando Lopes da Silva. Acreditar-se então, há 36 anos, que tudo isto poderia ser realidade e mudar a face da sociedade portuguesa era do domínio do inverosímil, do irreal, da ficção nunca materializada. E, no entanto, tudo isto aconteceu, tudo isto passou de ideia a realidade, tudo isto ajudou a mudar Portugal”, disse, citado em comunicado da Fundação.

Marcelo Rebelo de Sousa destacou ainda que “cabe-me homenagear o mérito do apoio ao conhecimento, do apoio à educação, do apoio à formação, do apoio à mudança de mentalidade, pela ciência, pela instrução no sentido mais amplo e digno do termo”.

Luís Portela tinha sido já agraciado em 1992 como Comendador da Ordem do Mérito e em 2002 com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito. Licenciado em medicina pela Universidade do Porto, Luís Portela exerceu atividade clínica no Hospital de S. João durante três anos e foi professor da Universidade do Porto durante seis anos. Aos 27 anos assumiu a presidência executiva da BIAL. Foi presidente do Health Cluster Portugal e do Conselho Geral da Universidade do Porto e desempenhou ainda funções como vice-presidente da Fundação de Serralves e membro da direção da COTEC.

Sob a sua presidência, em cerca de quarenta anos, BIAL tornou-se a primeira empresa farmacêutica internacional de inovação de origem portuguesa, tendo lançado os primeiros medicamentos de patente nacional, um medicamento para a epilepsia e um fármaco para a Doença de Parkinson.

Em 1994 criou conjuntamente com BIAL e com o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas a Fundação BIAL, tendo como objetivo incentivar a investigação centrada sobre o ser humano, tanto sob os aspetos físicos como sob o ponto de vista espiritual.

Autor de vários livros, entre os quais se destaca o best-seller Ser Espiritual – Da Evidência à Ciência, em 29ª edição, e Da Ciência ao Amor – pelo esclarecimento espiritual, em 12ª edição, Luís Portela é atualmente presidente da Fundação BIAL e do conselho de administração da BIAL.