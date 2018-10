Marcelo fala em “descativações” na saúde para “necessidades prementes”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou hoje que as “descativações podem ser um meio de rapidamente acorrer” às necessidades “prementes” na área da saúde.

Em declarações aos jornalistas no Porto, e à margem de uma homenagem ao professor universitário Walter Osswald, na Universidade Católica, Marcelo Rebelo de Sousa quis, em primeiro lugar, distinguir o que é a execução orçamental do atual orçamento e a proposta de Orçamento do Estado para 2019, isto quando questionado sobre a área da saúde.

“O orçamento este ano, que está já muito perto do fim da sua execução, naquilo que está noticiado é que o que estava cativado na saúde é descativado. É evidente que isso é muito importante porque há necessidades prementes no domínio da saúde e as descativações podem ser um meio de rapidamente acorrer a essas necessidades”, disse Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República não quis, no entanto, fazer mais considerações sobre a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, lembrando que “o debate está a começar”.

“Depois haverá o debate na generalidade e vamos esperar para ver o diploma por um todo”, concluiu o chefe de Estado.