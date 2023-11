A intenção do Presidente da República é revelada esta sexta-feira na manchete do jornal “Expresso” e antevê um crescimento substancial do reforço eleitoral do partido liderado por André Ventura. De resto, este líder partidário já tinha revelado esta semana esta posição por parte de Marcelo Rebelo de Sousa.

17 Novembro 2023, 09h16

Marcelo Rebelo de Sousa não deverá levantar obstáculos à formação de um Governo com o apoio do Chega, caso esse seja o desfecho eleitoral das legislativas antecipadas que irão ter lugar a 10 de março.

A intenção do Presidente da República é revelada esta sexta-feira na manchete do jornal “Expresso” e antevê um crescimento substancial do reforço eleitoral do partido liderado por André Ventura. Não se perspectivando nenhuma solução estável de Governo, seja à esquerda (com entendimentos como a “geringonça” pouco prováveis) ou à direita (com a recusa de coligações pré-eleitorais), o que parece certo é um cenário de instabilidade governativa.

Como tal, o Presidente da República não coloca nenhum cenário de lado e a menos de dois anos de deixar o mandato, até admite não travar um Governo em que Chega seja protagonista. De resto, essa possibilidade já tinha sido avançada por André Ventura em entrevista esta segunda-feira à SIC Notícias.

Sobre o papel do Chega na formação do futuro Governo, o líder do partido revelou uma conversa particular com o Presidente da República em que Marcelo Rebelo de Sousa não terá colocado obstáculos a um Executivo com o apoio deste partido: “No exercício do seu mandato, o Presidente da República disse-me que se não o fez nos Açores, não fará num Governo para o país”.