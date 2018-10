Marcelo Rebelo de Sousa aceita exoneração de Azeredo Lopes

O Presidente da República aceitou a demissão de Azeredo Lopes por proposta do primeiro-ministro, esclareceu Marcelo Rebelo de Sousa em comunicado publicado na página da Presidência da República.

“O Presidente da República aceitou a proposta de exoneração e aguarda a proposta de nomeação do sucessor”, referiu Marcelo Rebelo de Sousa, adiantando que António Costa ainda propôs qualquer nome para substituto do ministro da Defesa.

O ministro da Defesa, Azeredo Lopes, apresentou a sua demissão ao primeiro-ministro, António Costa, esta sexta-feira, dia 12 de outubro.

Azeredo Lopes tem estado debaixo de fogo desde o caso Tancos, mas António Costa manteve até agora a confiança no ministro, à semelhança do que fez com a antiga ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa quando a polémica se adensou.

Há quatro dias, António Costa considerou que o ministro é um “ativo importante” no Governo, acrescentando que a confiança em Azeredo Lopes está “inalterada” desde que o Governo assumiu funções em novembro de 2015.