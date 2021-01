Marcelo Rebelo de Sousa, Ana Gomes e André Ventura vão receber pelo menos 23 mil euros em subvenções políticas, sendo que todos conseguiram obter mais do que 5% dos votos dos portugueses.

Segundo a lei do Financiamento dos Partidos Políticos e das Campanhas Eleitorais, “os candidatos à Presidência da República que obtenham pelo menos 5% dos votos” têm direito a receber subvenção política. Assim, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) prevê um total de 3,5 milhões de euros distribuídos em duas “fatias”: 20% são distribuídos em partes iguais pelas candidaturas que ficaram acima dos 5%, os restantes 80% são distribuídos na proporção dos resultados eleitorais”.

Os 20% distribuídos em partes iguais pelos três candidatos correspondem a uma fatia de pelo menos 23 mil euros em subvenções políticas. Os restantes 80% vão ser distribuídos de acordo com os resultados obtidos, sendo que Marcelo conseguiu ter 60,70% dos votos, a maior parte do dinheiro cabe ao Presidente reeleito.

Para obter o dinheiro, os candidatos tiveram de apresentar um orçamento em suporte informático até ao último dia do prazo para entrega das candidaturas. Algo que todos fizeram, tendo André Ventura apresentado um orçamento de 160 mil euros, Ana Gomes estimou gastar nesta campanha 53,5 mil euros e Marcelo Rebelo de Sousa 30,5 mil euros.

Segundo a CNE, “a subvenção é solicitada ao Presidente da Assembleia da República nos 15 dias posteriores à declaração oficial dos resultados eleitorais. A Assembleia da República procede ao adiantamento, no prazo máximo de 15 dias a contar da entrega da solicitação, do montante correspondente a 50% do valor estimado para a subvenção”.