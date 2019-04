Marcelo Rebelo de Sousa com novo mandato à vista

Marcelo Rebelo de Sousa voltaria a ser escolhido para Presidente da República, se se repetissem agora as eleições presidenciais de 2016. De acordo com a sondagem da Pitagórica, revelada pelo “Jornal de Notícias”, o atual Presidente seria escolhido com 74% dos votos. Uma intenção de voto alicerçada nos 91% que fazem uma avaliação positiva da sua presidência.

Marcelo somaria agora mais 22 pontos do que aqueles que teve há três anos. Os eleitores da CDU são os menos disponíveis para a rendição. Ainda assim, o apoio chega aos 50% (são apenas menos dois pontos que os 52% que o levaram à Presidência).

Aos inquiridos foi perguntado especificamente se o presidente deve ser mais exigente com o Governo e a resposta é esclarecedora: 71% dizem que sim, embora não se note a mesma transversalidade de outras apreciações. Esse rigor é pedido em particular pelos eleitores mais jovens, dos 18 aos 24 anos (82%). E é o único caso em que se nota uma oscilação significativa quando se comparam as classes sociais: 80% dos mais pobres pedem mais exigência.

Contudo, é entre os eleitores dos diferentes partidos que se nota pela primeira vez alguma divergência sobre Marcelo Rebelo de Sousa. São os que votam no PSD e no CDS que pedem uma voz mais firme perante António Costa (84%). Entre os que apoiam os restantes partidos, esse pedido de exigência também é maioritário (74% no BE, 58% no PS e 57% na CDU), mas mais de um terço dos socialistas e comunistas não está de acordo com essa via.