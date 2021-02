Marcelo transmitiu “caloroso apoio” a Guterres na recandidatura à liderança das Nações Unidas

O Presidente da República saudou António Guterres na recandidatura a secretário-geral das Nações Unidas (ONU). De acordo com a nota publicada no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa falou com o candidato e transmitiu “o seu caloroso apoio” a um novo mandato.

“É uma excelente notícia para as Nações Unidas, porque demonstrou ser um brilhante secretário-geral, é uma excelente notícia para Portugal, porque é um português de enorme valor que esperamos poder continuar a ocupar o lugar mais importante da mais importante organização internacional”, lê-se no comunicado publicado esta quarta-feira.

Marcelo considera que António Guterres é a “pessoa certa para continuar a promover o imprescindível papel e a reforma” da ONU graças ao seu “conhecimento dos grandes problemas do mundo, assente numa vasta carreira internacional e numa experiência ímpar”.

O apoio de Marcelo surge na sequência do apoio de António Costa à recandidatura de Guterres, que considerou ser “para Portugal um orgulho poder continuar a contar com um dos seus numa função tão distinta à escala global”.

António Guterres formalizou a sua recandidatura a 11 de janeiro, tendo indicado estar “disponível para um segundo mandato como secretário-geral das Nações Unidas, se essa for a vontade dos Estados-membros”. Os anteriores secretários-gerais da ONU também serviram durante dois mandatos. O antigo governante está no cargo desde 2017 com um mandato de cinco anos que terminará no final de 2021.