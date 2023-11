Empresário deixa a administração executiva do GMG na sequência da operação de venda da maior parte do capital da sociedade participada Páginas Civilizadas, Lda, subsidiária do Grupo Bel.

15 Novembro 2023, 16h15

O Grupo BEL anunciou esta quarta-feira que Marco Galinha, fundador e CEO do grupo português, cessou funções como presidente da Comissão Executiva do Global Media Group (GMG), cargo que exercia desde o início de 2021.

O empresário deixa a administração executiva do GMG na sequência da operação de venda da maior parte do capital da sociedade participada Páginas Civilizadas, Lda, subsidiária do Grupo Bel.

“Como é do conhecimento público, o Grupo BEL vendeu a maioria do capital da sociedade participada Páginas Civilizadas, Lda., detentora de uma posição maioritária na Global Notícias – Media Group, S.A”, refere o grupo em comunicado de imprensa. Com essa operação, a gestão do Global Media Group (GMG), passa a ser assegurada por uma nova administração executiva.

O Grupo Bel pronuncia-se, na mesma nota, sobre o plano de reestruturação que levou a cabo aquando da entrada no grupo, bem como a aposta no sector da comunicação social.

“Quando adquiriu a sua participação no Global Media Group, o Grupo Bel encontrou a empresa numa situação particularmente difícil, agravada pelo contexto de pandemia que teve um forte impacto em toda a área de media. Durante a Administração liderada por Marco Galinha, o plano de reestruturação implementado permitiu revitalizar uma das maiores referências do jornalismo nacional, privilegiando os recursos das empresas”, defende o grupo, aproveitando a ocasião para destacar o investimento na comunicação social, entre as suas áreas de negócio.

“O Grupo BEL estendeu, nos últimos anos, a sua atividade ao sector da comunicação social com a participação no Jornal Económico e, posteriormente, no Global Media Group. Estas duas experiências, positivas e construtivas, em dois projetos de referência, de qualidade e de rigor na comunicação social permitiram contribuir para o reforço de uma área fulcral da nossa sociedade”, acrescenta.

Na mesma nota, o grupo empresarial sublinha que “entende que, neste momento, o foco da sua atuação deve ser dirigido para outros projetos relevantes centrados na consolidação e no crescimento do grupo de uma forma sustentável”.

Em julho, o Jornal Económico noticiou que o Grupo Bel tinha reforçado a sua participação na Global Media, através de um aumento de capital de 1,5 milhões de euros que lhe permitiu passar a deter 50,2% da empresa proprietária de marcas como o “JN”, o “DN” e a TSF.

Marco Galinha era presidente do conselho de administração da Global Media desde fevereiro de 2021.