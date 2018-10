Maria Amélia de Mello Bleck e Isabel Jonet na administração da José de Mello

A banca brasileira segue a somar lucros recordes, apesar da forte crise económica. Tem dos juros mais altos do mundo em parte devido à baixa concorrência no setor. O país é dominado por grandes bancos (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Económica Federal, Itaú Unibanco, BNDES e Santander). Segundo o artigo do The Economist, essa concentração ficou ainda maior nos três últimos anos, após o HSBC ser comprado pelo Bradesco e o Citibank vender suas operações de retalho ao Itaú. Mas as Fintechs são a luz ao fundo do túnel.