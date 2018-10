Mariana Mortágua: “Se este orçamento reflete tudo aquilo que o Bloco queria? Não reflete”

A deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua falou esta terça-feira sobre o novo Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), em nome da bancada bloquista, afirmando que as contas do Governo para o próximo ano não refletem totalmente aquilo que o Bloco de Esquerda (BE) pretendia.

“Se este orçamento reflete tudo aquilo que o BE queria, não reflete”, afirmou a deputada bloquista aos jornalistas, em reação à apresentação do OE2019 pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, esta manhã.

Sobre a intenção de voto dos bloquistas sobre o OE2019, Mariana Mortágua disse que essa decisão só será revelada após a reunião da mesa nacional do partido, embora seja “natural” o voto favorável na generalidade.

“O BE irá reunir a Mesa Nacional, no sábado, para decidir o voto sobre o orçamento, portanto é apenas justo que vos diga que têm de esperar por essa reunião, mas também vos digo com toda a clareza que, quem batalhou tanto para negociar este documento na generalidade, ver incluídas medidas tão importantes como redução de propinas, redução do IVA para setor do espetáculo ou aumento de pensões, é apenas natural que queiramos continuar essa luta na especialidade e batalhar por novas e melhores medidas”, disse, na Sala dos Passos Perdidos do parlamento.

O debate do documento na generalidade realiza-se entre 29 e 30 de outubro e a votação final global, após o período de discussão na especialidade, com a possibilidade de introdução de alterações por todos os partidos, está agendada para 29 de novembro.