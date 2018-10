Mário Centeno: “A forma mais eficaz de gerar riqueza na administração pública é inovar”

O ministro das Finanças, Mário Centeno, defendeu esta quarta-feira, na abertura do 10º Congresso Nacional da Administração Pública, em Lisboa, que o Governo implementou diversas medidas que não estavam contempladas no programa de Governo.

“O cenário macroeconómico tem permitido implementar medidas que não estavam contempladas no programa de Governo”, disse Centeno, destacando a importância que “as medidas sejam sustentáveis para que não se comprometa o futuro”.

O ministro das Finanças enumerou “de forma muito sintética” as alterações levadas a cabo na atual legislatura no setor da administração pública, nomeadamente a reposição de rendimentos, a modernização do sistema e a renovação de perspetivas de desempenho de carreira, para justificar que o atual Executivo “fez uma ruptura com a forma como a administração pública e os seus trabalhadores foram tratados”.

“A melhoria da administração pública não se decreta. Exige foco, competências. Não podemos esquecer a necessidade de todos os dirigentes e trabalhadores se mobilizarem para a ação”, disse, acrescentando que “a inovação só é possível se quebrarmos fronteiras. São essas fronteiras – que as vezes são visíveis , outras não – que todos os dia são quebradas na inovação e no serviço publico que apostam na inovação”.

Centeno sublinhou que se gera “muita riqueza dentro da administração pública e a forma mais eficaz de a gerar é de facto inovar. Porque inovar é fazer melhor o que temos vindo a fazer bem. É deixar de fazer o que é inútil, é reduzir custos, simplificar a vida dos cidadãos e das empresas”.

“É neste quadro que anunciamos o terceiro pilar do sistema de incentivos: os prémios para projetos de inovação que apresentem resultados mensuráveis”, disse, acrescentando que “muito mais pode ser criado se todos agirmos como potenciadores de inovação. Este sistema de incentivos visa melhorar capacidade e desempenho dos serviços e reduzir a despesa”.