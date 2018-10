Mário Centeno garante que “défice vai ser 0,2% do PIB em 2019”

O ministro das Finanças reafirmou esta segunda-feira que a meta do défice se fixará em 0,2% do PIB no próximo ano. No discurso de abertura de discussão na generalidade sobre o Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), na Assembleia da República, Mário Centeno manteve as previsões sobre as metas orçamentais, depois da antevisão da UTAO que o défice se fixará em 0,5% do PIB.

Mário Centeno disse que “a proposta de orçamento dá continuidade ao processo que iniciamos no final de 2015”. Para o ministro das Finanças, “o OE2019 é histórico, não apenas pelos números que encerra, mas porque pela primeira vez na história da nossa democracia, um governo cumpriu com o que se tinha proposto fazer no início da legislatura”.

No primeiro dia de apresentação e discussão sobre o OE2019 que terá a aprovação dos partidos à esquerda, PCP, BE, PEV e PAN, em resposta às críticas da oposição de “eleitoralismo”, Centeno garantiu “sem euforias ou eleitoralismos”, que o próximo orçamento “é histórico porque é responsável”.

“Um orçamento por ano, Portugal virou a página dos orçamentos retificativos. Portugal tem hoje uma situação económica e financeira bem distinta da que existia em 2015. Portugal está melhor, por isso os portugueses estão melhor”, sublinhou Centeno.

O ministro que tutela as contas públicas disse ainda que “dá muito trabalho ter sorte. A sorte não é um acaso nem vive do facilitismo” e garantiu que o Governo “não vai voltar atrás e todos podemos continuar a ter confiança no futuro”.