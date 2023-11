Na conferência “Grande Encontro Banca do Futuro”, que decorre esta quinta-feira em Lisboa, o Governador do BdP deixou um recado aos banqueiros presentes na plateia: “Adotem políticas prudentes de constituição de imparidades e de conservação de capital, neste momento em que muitos olham para os resultados e acham que estes são extraordinários e excessivos”.

16 Novembro 2023, 11h31

Mário Centeno esteve esta quinta-feira na sessão de abertura da sexta edição do “Grande Encontro Banca do Futuro”, organizado pelo Jornal de Negócios e pela Claranet, na primeira aparição pública de Governador do Banco de Portugal depois da crise institucional e política que recentemente abalou o país. O evento decorre no Sheraton Lisboa.

Centeno começou por citar um poema de David Mourão Ferreira, a propósito da atual conjuntura política em que “os portugueses vão ser chamados a refletir”. Poema esse que diz que “por teu livre pensamento, foram-te longe encerrar, tão longe que o meu lamento, não te consegue alcançar”, mas se estes versos poderiam ser vistos como uma resposta à atual polémica envolvendo o seu nome na crise política atual, Centeno dissipou essa interpretação ao introduzir a estabilidade financeira, pois, disse, “foi com livre pensamento que atingimos a estabilidade financeira que a banca disfruta”.

Depois rapidamente passou à sua apresentação macroeconómica. A estabilidade financeira foi o mote para o Governador alertar para os desafios dos próximos três anos (2023, 2024, 2025) por causa da desaceleração da atividade económica mundial, com uma procura externa condicionada que será de 1,7% em média nestes três anos, inferior à do PAEF (2,8%) e ao período pré-pandémico (3,4%).

Inspirado pela literatura citou também Séneca e a sua definição de sorte que “é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade”. “Um país que não se prepara nunca terá oportunidades”, alertou Mário Centeno num recado aos decisores políticos e aos banqueiros.

O Governador do Banco de Portugal realçou que um sinal de aperto financeiro que se materializa via subida das taxas de juro é a estagnação do crédito. Em Portugal o crédito bancário está em queda, lembrou.

Por outro lado, desde o quarto trimestre que o crescimento económico estagnou, são cinco trimestres em que a economia não cresce. Mas em jeito de contraponto, Mário Centeno realçou a resiliência do mercado de trabalho, “resultado da excelência da resposta das políticas públicas à pandemia que fez que que houvessem poucos empregos destruídos. A Europa foi mais estável e rápida na recuperação do que os Estados Unidos.

Ainda sobre o mercado de trabalho, Centeno realçou que Portugal e Espanha são maiores criadores de emprego da Europa, “Portugal cria na sua dimensão cinco vezes mais do que a média da área do euro e Espanha cria 2,5 vezes a área do euro”.

“Hoje temos cinco milhões de empregos que hoje temos no nosso país, 4,3 milhões privados e declarados à Segurança Social, um milhão de empregos mais do que tínhamos em 2013, não há nenhum país na Europa que tenha criado tantos empregos. Os sectores mais dinâmicos na criação de emprego são os que pagam mais, pagam acima da média. Portugal está a criar emprego, principalmente em sectores que pagam acima do salário médio. O crescimento do emprego nestes sectores nos últimos cinco anos foi de 44%”, disse Centeno.

“Nunca na nossa história económica Portugal conseguiu criar tanto emprego nem nunca os salários cresceram tanto, como nos últimos anos, e se a história nos correr bem, e nos derem tempo para refletir, podermos vir a ter a redução da inflação de maior sucesso da história económica, mitigando os impactos económicos, recuperando um nível de taxas de juro sustentável que transmitem os sinais certos à economia, e podemos estar neste período de incerteza geopolítica, de reflexão, de uma forma como nunca o país esteve, no passado. O país não estava preparado, desta vez não temos essa desculpa”, referiu

Mário Centeno que fez elogios à política económica do Governo disse que “pelo primeira vez o país sai de uma crise com um menor nível de divida em percentagem do PIB”. A dívida pública no fim de 2022 era inferior a antes da crise, e “espera-se que termine o ano próximo de 100%”, disse.

“O país conseguiu apesar dos tumultos retomar o seu caminho e há poucos países no mundo que se possam orgulhar disso” disse o Governador que falou da forte desalavancagem das famílias e das empresas, e de como isso foi feito sem deixar de convergir com a área do euro “crescemos acima do nosso potencial”, frisando a subida do rating do país.

O crédito e a alavancagem costumam estar a associado a crescimento económico, lembrou.

“Não podemos por esta conquista em causa no período de reflexão que todos vamos ser convidados a fazer nos próximos meses”, disse Mário Centeno, numa clara alusão ao período eleitoral que se aproxima.

Sobre o sector bancário, o Governador trouxe um retrato da banca, fazendo uma comparação entre dois períodos: 2010-2017 e 2017-2023. Os resultados líquidos acumulados no primeiro período forram negativos em 11,6 mil milhões de euros e no segundo período foram positivos em 17,2 mil milhões de euros. “Por ano, em média, desde 2010 a banca teve uns magros resultados 260 milhões de euros”, disse o Governador que lembrou que os resultados da banca são cíclicos, “e por isso os lucros têm de ser usados para a preparação do futuro”.

A banca está mais rentável e mais pequena. Em 2010 o número das agências era de 6.240 para 3.363 em 2022, realçou o Governador que lembrou também que “a banca capitalizou-se”.

“Era crucial que o rácio de custos sobre proveitos melhorasse na banca em Portugal e temos hoje a felicidade de ter um dos melhores indicadores a nível europeu no rácio de cost-to-income“, disse Centeno que lembrou ainda que “Portugal tem o banco que no último stress test europeu teve o melhor resultado”.

“O processo de transformação da banca portuguesa em 2016 e 2017 foi extraordinário”, disse ainda Centeno (que na altura era Ministro das Finanças) lembrando que o rácio de NPL (crédito malparado) em 2015 era 17,5% e agora é próximo de 3% e temos um dos maiores rácios de cobertura da área do euro.

“Estamos numa encruzilhada de muitas políticas”, disse Centeno falando da politica monetária que “tem de seguir o seu rumo, porque já terá chegado ao nível máximo nominal das taxas de juro”, disse o Governador que é economista ao mesmo tempo que lembrou a inflação continua a baixar e com imenso sucesso, porque está a descer mais rapidamente do que subiu. “Mas a taxa de juro real continua a subir porque se a inflação baixa e a taxa de juro se mantém constante, a taxa de juro real sobe, e essa é que interessa para os investimentos”.

“Portanto o aperto financeiro vai continuar conosco durante mais algum tempo e com a encruzilhada da política monetária cruzam-se outras como a política orçamental, a política regulatória, e a supervisão na criação de buffers, de almofadas financeiras. Tudo decisões que o Banco de Portugal está a tomar em conjunto com a banca. Apesar de o Banco de Portugal ser muito independente da banca, para criar condições de estabilidade financeira e responder hoje aos desafios que nos podem ser colocados amanhã. Preparamo-nos para a oportunidade que possa vir a surgir, ou seja, ter sorte, é esse o objetivo de qualquer decisor político”.

A monitorização do incumprimento do crédito é uma função essencial da banca, frisou Centeno.

Por fim deixou o recado aos banqueiros presentes na plateia da conferência: “o que eu desejo é que a banca em Portugal adopte políticas prudentes de constituição de imparidades e de conservação de capital, neste momento em que muitos olham para os resultados e acham que eles são extraordinários e excessivos. Estes resultados têm uma dimensão cíclica significativa e felizmente a banca tem respondido ao desafio de remuneração das poupanças, de atenção aos clientes, há dezenas de milhares de créditos renegociados, reavaliados, readaptados é esse o sinal”.