Marítimo celebra 25 anos da estreia nas competições europeias

Foi frente ao Royal Antwerp, da Bélgica, que há 25 anos o Marítimo se estreou nas competições europeias. Acabou por ser eliminado com um resultado de 4-2.

Desde aí a equipa madeirense tem vindo a construir o seu percurso em termos de competições europeias com mais sete participações. A mais recente foi na época de 2017/2018, na fase qualificação da Liga Europa, onde o Marítimo eliminou o Botev Plovdiv e acabou por ser eliminado pelo Dynamo de Kiev.

Um dos marcos de relevo destes 25 anos de competições europeias deu-se em 2012/2013 com a qualificação para a fase de grupos da Liga Europa, onde os madeirenses acabaram por defrontar equipas como o Newcastle, Bordéus e Club Brugge.

Nas competições europeias é de salientar ainda os confrontos do Marítimo com equipas bem conhecidas do futebol mundial como o Valencia, em 2008, o Leeds United em 2001 e 1998, e a Juventus em 1994.