Marítimo e União da Madeira disputam quarta eliminatória da Taça de Portugal

O Marítimo e o União da Madeira regressam à Taça de Portugal este domingo.

Na quarta eliminatória o Marítimo vai enfrentar o Feirense, no Estádio dos Barreiros, num jogo com início marcado para as 15h00. Este confronto surge depois da equipa madeirense ter sofrido duas derrotas com o Porto e com o Nacional da Madeira.

De referir que o Marítimo já não vence precisamente desde o jogo da terceira eliminatória frente ao Moura, num confronto que teve que ir a prolongamento. Se tivermos em consideração só os jogos do campeonato a equipa madeirense já não vence desde início de novembro no jogo frente ao Aves.

Os restantes jogos resultaram em derrotas (Vitória de Guimarães, Moreirense, Porto, Nacional), a que se acrescenta ainda as derrotas com Sporting e Feirense para a Taça da Liga.

Quanto ao União da Nadeira vai jogar com o Vitória de Guimarães, na Madeira, a partir das 15h00. A equipa vem de uma vitória frente ao Gafanha.