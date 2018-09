É um dos árbitros mais conceituados do futebol mundial e talvez por isso, tenha sido o primeiro da história a transferir-se para outro campeonato. Mark Clattenburg, inglês de 43 anos deixou os relvados da liga inglesa e vive atualmente na Arábia Saudita, onde é o responsável pela arbitragem da federação de futebol saudita.

O juiz inglês esteve este fim-de-semana em Portugal para dirigir o jogo inaugural entre Portugal e Grécia do mundial de futebol amador (SOCCA), que se realiza no Terreiro do Paço, em Lisboa, até ao próximo domingo, dia 29 de setembro, e em entrevista ao Jornal Económico, revela não ter sentido qualquer pressão em 2016, quando apitou a final do campeonato europeu entre França e Portugal, que terminou com o triunfo português.

