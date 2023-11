Com o SNS a entrar em falência, o analista político quer que os dois lados para já inconciliáveis deem um sinal de que estão empenhados em encontrar uma solução.

5 Novembro 2023, 21h47

“Um acordo na Saúde é essencial no curto prazo mas também no médio prazo, porque se os salários não forem atualizados – com equilíbrio – os médicos continuarão a sair do SNS”, disse o analista social-democrata Luís Marques Mendes no seu habitual espaço da SIC. “Se os médicos forem para os privados ou para o estrangeiro, não há médicos para os substituir”.

Marques Mendes referiu que “nos últimos dez anos, os médicos foram das profissões que mais perderam poder de compra. Os seus salários são os terceiros mais baixos da OCDE, só piores que a Tunísia e o México”. Mas Marques Mendes chamou a atenção para o facto de esta diferença se verificar noutras profissões. “O Importante é que o Governo e os sindicatos devem fazer tudo para chegarem a um acordo, em nome de interesse maior do SNS. É preciso dar um sinal de ultrapassagem desta crise. De um lado e de outro tem de haver aproximação”, referiu.

O analista do PSD comentou também os lucros “estratosféricos” da banca – que “põe muita gente indignada”, o que Marques Mendes compreende. Crescimento da atividade, “mas fundamentalmente os juros altos do BCE” explicam os enormes lucros – que deviam ter sido compensados por prestação de juros aos depósitos a particulares. “Estamos ainda abaixo da média da Zona Euro. “Juros altos que cobram, juros baixos que pagam e comissões são o melhor de três mundos” para os bancos, disse ainda. “Isso gera um certo sentimento de indignação” e os bancos “deviam pensar na sua imagem, na sua reputação e não sei como os portugueses vão reagir numa altura em que a banca venha a ter necessidade de outras ajudas”.

Do lado da economia, Marques Mendes chamou a atenção para boas notícias na frente da inflação (que continua a abrandar), mas também para as más notícias: “o PIB, a riqueza nacional: os dados do 3º trimestre não são fantásticos: houve uma contração de 0,2% na evolução em cadeia. Se o 4º trimestre for negativo, entramos tecnicamente em recessão”.

“As exportações também dão um mau sinal: a Europa está a comprar menos”, o que tem forte impacto nas encomendas. “Isto pode levar a alguns ajustamentos que podem levar a algum aumento do desemprego”. Da parte do Governo há uma contradição: “há um ano, a economia estava a virar-se para o estrangeiro, agora está a defender uma economia virada para o mercado interno. É uma contradição”, disse Marques Mendes.

Ainda no campo da economia, Marques Mendes achou o debate do Orçamento do Estado “muito pobre, é de um país que não tem ambição nem da parte do Governo nem da oposição”. “Este debate teve um erro, do primeiro-ministro”: a ‘velha’ questão do hub – “foi um erro enorme dizer que o preço não é o primeiro fator”. É um mau sinal para os investidores, disse: “parece que a TAP está em saldo. É inacreditável – num momento em que a companhia está a dar lucro”.

O encerramento do debate pelo “ministro Galamba é claramente uma provocação ao Presidente da República. O Governo nunca dirá que foi isso. É legítimo, mas é baixa política. Qual é a vantagem de mais uma guerrilha entre os dois?”, questionou. “A pessoa que mais se discutiu foi Pedro Passos Coelho. Depois Sócrates, depois o pântano. O que mais se discutiu foi o passado e isso não faz sentido nenhum”, disse. Principalmente numa semana em que o Eurostat mostrou que Portugal tem o sexto rendimento mais baixo da União Europeia em paridade do poder de compra. “Em vez de discutir o futuro, o Parlamento discutiu Passos Coelho, Sócrates e Guterres”, concluiu.

Por outro lado, Marques Mendes disse que a Comissão Técnica Independente sobre o novo aeroporto, “que se veio a descredibilizar”, vai publicar no final do mês o seu relatório conclusivo. De que nada de bom se deve esperar. Desde logo porque ao longo do tempo houve fortes suspeitas de que diversas incompatibilidades foram praticadas.

Na área internacional (ou quase), “acho que o Presidente da República não foi feliz” no caso do encontro entre Rebelo de Sousa e o representante da Palestina. Em relação ao que está a suceder no terreno, Marques Mendes recordou que “em Israel está a acontecer muito pior que o que está a acontecer na Ucrânia”. “Há um mês, a opinião pública internacional estava solidária com Israel; atualmente tudo mudou. Porquê? O tempo joga contra Israel. A superioridade moral que Israel tinha no início está a desaparecer”. E o problema, disse, é que a opinião pública interna também “está cada vez mais a virar-se contra Benjamin Netanyahu”. A réstia de esperança são os Estados Unidos: evitar que o conflito se regionalize, fazendo pontes com o mundo árabe, defendendo pausas humanitárias e incómodo com a atitude muito musculada de Israel”. Para Marques Mendes, de qualquer modo, “a única solução é política”, num quadro de dois Estados independentes.