Marques Mendes considera que Rui Rio “esteve mal” no caso de Tancos

Marques Mendes considerou há minutos, na sua intervenção semanal na SIC, que o líder do PSD, Rui Rio, “esteve mal” na reação à possibilidade de o primeiro-ministro, António Costa, ser chamado a uma comissão de inquérito parlamentar sobre o caso do furto de armas dos paióis de Tancos.

“Rui Rio tem aqui um de dois problemas, ou há falta de competência política (…) ou estamos perante uma subserviência ao primeiro-ministro”, defendeu o comentador político, comentado o facto de o líder social-democrata ter considerado que não necessidade do chefe de Governo ir ao Parlamento explicar o que se passou em Tancos quando o próprio António Costa se tinha disponibilizado a tal.

E Marques Mendes acrescentou que “António Costa nunca lhe vai o lugar de vice-primeiro-ministro”, defendendo que “é melhor começar a fazer oposição”.

Relativamente à atitude do Governo perante este caso, Marques Mendes disse que o actual Executivo “lida mal com questões de Estado”.

O comentador destacou ainda que a coabitação entre o governo e o Presidente da República, “à superfície, no que é visível, vai bem”, mas “há uns pequeninos atritos, como em Tancos”.

Sobre o caso do secretário do PSD, José Silvano, ter alegadamente falhado a presença na Assembleia da discussão do Orçamento do Estado para 2019 na generalidade, tem algum deputado ou deputada confirmado a sua presença, como noticiou ontem, dia 3 de novembro, o ‘Expresso’, o comentador considerou que é uma questão que deixa este responsável social-democrata fragilizado, assim como a presidente do PSD, Rui Rio.

Quanto à discussão do OE2019, Marques Mendes entende que António Costa deveria ter falado.

“São vários tiques de arrogância deste governo e de falta de humildade”, criticou o comentador.

“Do lado da oposição, houve uma impotência enorme, que demonstrou a sua irrelevância, principalmente por parte do PSD, que tem a maior responsabilidade”, opinou o analista.

No entender de Marques Mendes, “houve bota-abaixismo a mais e respnsabildiade a menos”.

O comentador lamentou que discussão sobre o OE2019 não tenha merecido “um discurso com cabeça, tronco e membros, com começo e fim”, avançando com três exemplos que a oposição devia ter apresentado propostas alternativas, como o domínio fiscal; as empresas, que “são parente pobre deste Orçamento”; e a demografia, com a perda de população.

“A oposição não tem propostas sobre isto. Falta a Rui Rio fazer como Marcelo Rebelo de Sousa quando era líder do partido, que também não era deputado, mas fazia um discurso de fundo ao país três ou quatro dias antes da discussão no Parlamento, sobre o que está bem e o que está mal”, advogou Marques Mendes.

O comentador analisou ainda a situação no Brasil após a vitória de Jair Bolsonaro, em particular o facto de o juiz Sérgio Moro ter aceite o convite para ser o ministro da Justiça brasileiro.

“Acho isto uma indecência, porque isto vem legitimar quem diz que o juiz estava a decapitar o PT”, criticou Marques Mendes, adiantando que a aceitação do convite pode ser utilizado pelo ex-juiz como “um trampolim para fazer carreira política”.

“É uma grande indecência do presidente [Jair Bolsonaro] , que não o devia convidar, e dele, que não devia aceitar”, conclui Marques Mendes.