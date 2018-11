Martifer ganha contratos de 118 milhões para construir navios para cruzeiros polares

A empresa portuguesa Martifer informou esta sexta-feira o mercado que garantiu a adjudicação à sua participada West Sea, de um contrato para a construção de dois navios de cruzeiros, de expedição polar, no valor total de 118 milhões de euros.

O contrato foi adjudicado pela Mystic Cruises, de acordo com um comunicado divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“Os navios de expedição polar classe “Ice”, da classe Explorer serão construídos com base no Código Polar (classe de gelo) e equipados com um sistema de propulsão híbrida, tendo capacidade para acomodar 200 passageiros e 112 tripulantes, com os mais elevados padrões de conforto”, explica a nota da Martifer enviada ao regulador dos mercados.