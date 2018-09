Martins da Cruz: “Tenho pena do que estão a fazer ao PSD”

O embaixador António Martins da Cruz enviou ao PSD uma carta em que deixa de ser filiado no partido liderado por Rui Rio. O Diário de Notícias online cita a carta que foi escrita com uma linguagem hostil a Rui Rio.

Tenho pena do que estão” a fazer ao PSD e “não tenho paciência para pacóvios”, declarou o diplomata, citado pelo DN

“Não me revejo no que andam a dizer ou a fazer”, diz o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, que apoiou Pedro Santana Lopes na campanha para as eleições diretas de janeiro deste ano no PSD.

Questionado pelo jornal sobre se vai aderir ao partido que está a ser criado por Santana Lopes, de quem é amigo desde 1981, Martins da Cruz foi taxativo: “Não tomei nenhuma decisão e não tem nada a ver uma coisa com a outra.”

“Não tenho segundas intenções”, disse.