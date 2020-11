Mastercard expande serviço Google Pay a todos os titulares de cartões em Portugal

Depois da Visa, foi a vez da Mastercard anunciar que expande, a partir de hoje, o serviço Google Pay a todos titulares de cartões em Portugal, mas também na Grécia, assim como na Áustria, Bulgária, Estónia, Holanda, Hungria, Letónia, Lituânia e Roménia, juntamente com os respetivos parceiros emissores.

“Com o Google Pay, os utilizadores com dispositivos Android elegíveis podem fazer compras seguras, rápidas e convenientes nas lojas físicas e online, além de terem a possibilidade de efetuar pagamentos contactless com os respetivos telefones”, refere a Mastercard.

Para usar o Google Pay nestes novos mercados, os utilizadores Android devem selecionar o botão ‘Adicionar ao Google Pay’ dentro das aplicações bancárias móveis aderentes, de forma a adicionar o seu cartão Mastercard ao Google Pay. Depois de adicionarem o cartão Mastercard, podem aceder a todos os benefícios associados ao Google Pay através da respetiva aplicação bancária.

Depois de adicionado o cartão ao Google Pay, os utilizadores podem usar o telefone para tocar e pagar em todos os locais em que as transações contactless sejam aceites, seja numa loja ou em transportes públicos. Nem o Google Pay nem a aplicação bancária móvel precisam de ser abertas para isso, nem é necessária uma ligação à Internet. Basta tocar e pagar com o dispositivo que já está nas mãos sem necessidade de tirar a carteira ou usar um pin pad. Além disso é possível ultrapassar o limite de transação contactless predefinido simplesmente desbloqueando o telefone antes de efetuar o pagamento.

A Mastercard presta este serviço em cooperação com diversos emissores e fintechs em toda a Europa, incluindo, por exemplo, N26, Revolut, Curve, Bunq, Monese e Viva Wallet, que estão disponíveis também em Portugal. “Este lançamento é um exemplo do compromisso contínuo da Mastercard em oferecer inovação que simplifique o dia-a-dia das pessoas”, acrescenta a empresa de tecnologia no setor de pagamentos.

Após o início da pandemia, as transações contactless subiram para quase 80% na Europa. À medida que os consumidores começaram a usar menos dinheiro físico, muitos adotaram o contactless como uma opção de pagamento segura, conveniente e rápida – uma mudança cuja expectativa é que resista ao teste do tempo.

Milan Gauder, Vice-Presidente Executivo de Produto e Inovação Mastercard na Europa, diz em comunicado que “oferecer escolha e inovação nos pagamentos é determinante na forma como melhoramos o dia-a-dia. Com a higiene a tornar-se a grande prioridade, queremos garantir que continuamos a oferecer soluções inovadoras para pagamentos contactless. O lançamento de hoje capacita os clientes a escolherem o método de pagamento mais conveniente e seguro, que se adequa às respetivas necessidades em qualquer momento. É com esse propósito que unimos forças com o Google, no sentido de levar às pessoas facilidade, rapidez e paz de espírito”.

Por sua vezm Florence Diss, Head of Payments Partnerships da Google, salienta que “mais do que nunca, os consumidores estão interessados em soluções simples e seguras, tanto para pagar online como contactless nas lojas físicas. Graças à estreita colaboração com a Mastercard, os titulares de cartões de parceiros, em 10 novos países europeus, podem utilizar o Google Pay através das respetivas aplicações bancárias móveis. Esperamos que todos desfrutem dos benefícios com a utilização do telemóvel Android para pagar em milhões de lugares em todo o mundo”.

A Mastercard realça no entanto que um cartão ligado ao Google Pay implica uma camada adicional de segurança através da tecnologia “Tokenization” da Mastercard.

“A plataforma da Mastercard protege a informação dos titulares do cartão, substituindo os números de conta por um número de cartão alternativo único, ou “token”. A tokenização reduz a fraude relacionada com os pagamentos digitais, tornando as transações mais seguras, incluindo uma componente dinâmica a cada pagamento. Quando o consumidor utiliza o dispositivo móvel numa transação, é o símbolo e não o número real do cartão que é fornecido à loja. Tanto para consumidores como para retalhistas, cada compra feita com um cartão Mastercard, usando o Google Pay, oferece todos os benefícios e segurança de uma transação com a Mastercard física”, assegura a empresa global de tecnologia no setor de pagamentos.

“As nossas funcionalidades de segurança são um dos elementos-chave que nos posiciona como parceiro de eleição para consumidores e empresas”, sublinha Milan Gauder, Vice-Presidente Executivo de Produto e Inovação Mastercard na Europa.