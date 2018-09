Mastercard traz o seu Innovation Forum a Lisboa

Ler mais

A Mastercard irá apresentar no MIF um conjunto de reflexões sobre como podemos tirar o máximo partido das oportunidades proporcionadas pelas mais recentes transformações e disrupções tecnológicas, de como a IoT pode melhorar a experiência do consumidor através dos pagamentos invisíveis, dos wearables e das smart-homes e, ainda, das soluções Mastercard Digital Payments que tornam este novo ecossistema mais Seguro, mais Simples e mais fácil de integrar.

Durante esta 3ª edição, a Mastercard vai fazer a apresentação e demonstração das mais recentes Soluções Tecnológicas que estão em desenvolvimento na empresa ao nível da Segurança e dos Pagamentos Digitais, mas também da mobilidade, da inteligência artificial, da realidade virtual e do comércio.

O MIF é uma iniciativa da Mastercard que nasceu na Europa e que, fruto do sucesso, já acontece em todas as geografias onde a empresa está presente. É um momento no ano em que a Mastercard escolhe um tema e desenvolve esse tema para a comunidade, em que se ouvem especialistas e se discutem tendências e, naturalmente, onde a Mastercard também apresenta a sua visão sobre como será o futuro dos pagamentos, com a demonstração de protótipos de soluções que estão em produção.

Este ano, durante o MIF, será dada especial atenção à IoT (Internet of Things – Internet das Coisas), talvez dos tópicos que já está muito presente no dia-a-dia e que quase não se dá por ele. Em causa a integração de soluções de pagamentos em soluções que à partida não teriam sido pensadas para isso. Por exemplo, soluções desenvolvidas para automóveis, mas também para wearables, através de oradores de duas marcas de referência, a Volvo e a FitBit.

Além destes aspectos relativos à simplicidade de utilização, há um outro tema que é incontornável. O da segurança, um assunto que assume toda a relevância e que, além de estar desde sempre no ADN das soluções da Mastercard, se tronou, com a adoção da PSD2, um pilar da regulamentação europeia.

Paulo Raposo, Country Manager da Mastercard em Portugal, sublinha que «a adopção do IoT é uma realidade que se vai estender a outras áreas do nosso dia-a-dia. O tema é que, sem pôr em causa a segurança, temos de conseguir transformar esta adoção num conceito expedito e intuitivo, rápido e fácil. Isto tem sido, desde sempre, a missão da Mastercard, tornar aquilo a que chamamos o costumer journey numa experiência seamless.»

Na edição deste ano do MIF, que vai acontecer no dia 25 de setembro, vai estar, também, presente uma importante Startup portuguesa, a DefinedCrowd, que passou pelo programa Start Path da Mastercard.