Matosinhos vai receber empresa de produção de energia eólica

A empresa de produção de energia eólica Finerge prepara-se para transferir as suas instalações para a cidade de Matosinhos, onde irá ocupar uma área de 1.600m2, de um edifício de escritórios que possui uma área total de 4.000m2.

Esta mudança vem na sequência do crescimento da empresa no mercado e numa altura em que integra mais de 889 megawatt de energia eólica. O imóvel, que atualmente está em reabilitação está a ser comercializado pela consultora imobiliária Predibisa.

Fundada em 1996, a Finerge, com sede atualmente no Porto, é uma das empresas líderes no setor da produção de energia eólica. Anualmente, através dos seus cerca de 500 aerogeradores instalados nas 40 centrais eólicas que explora, a empresa tem neste momento 889MW em funcionamento, produzindo cerca de 1,77 TW/h por ano e evitando a emissão de cerca de 800.000 mil toneladas de CO2.