Mau atendimento e cobranças indevidas. Reclamações contra ginásios aumentam 81%

O ano de 2018 marca um período recorde no que toca às reclamações dos portugueses direcionadas a ginásios. De acordo com informação prestada pelo Portal da Queixa, as queixas relacionadas com ginásios aumentaram 81% até setembro se compararmos com o período homólogo.

De janeiro de 2018 até o final de agosto, chegaram ao Portal da Queixa cerca de 150 reclamações dirigidas a diversas marcas de ginásios. Mau atendimento/serviço e débitos/cobranças indevidas são os principais motivos das queixas.

Cerca de 63% dos casos são relativos, não só, a problemas com débitos e rescisões, mas também, a utilizadores que se sentem enganados ou injustiçados por más práticas comerciais.