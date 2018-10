Máximo dos Santos defende “independência de espírito” dos administradores da banca para evitar “conflitos de interesses potenciais”

Os bancos “devem cumprir também cabalmente as regras relativas a incompatibilidades (que se distinguem das regras relativas à independência formal). A par da independência formal, exige-se igualmente ‘independência de espírito’, uma dimensão que convoca a ausência de conflitos de interesses, mesmo que potenciais”, disse o vice-Governador do Banco de Portugal, Luís Máximo dos Santos, no discurso de celebração dos 15 anos do Instituto Português de Corporate Governance (IPCG), que se realizou na passada quinta-feira.

O vice-Governador do Banco de Portugal defendeu também que “a função de administração dentro dos bancos não pode ter ascendente sobre a função de supervisão interna. Antes pelo contrário. Os membros não executivos do órgão de administração e do órgão de fiscalização devem ser capacitados para exercer cabalmente os seus deveres de vigilância. Devem escrutinar a gestão corrente, atendendo aos interesses dos diversos stakeholders, internos e externos, dos bancos”. Estas declarações ganham relevo numa altura em que o Banco de Portugal pediu esclarecimentos ao nome proposto por Carlos Tavares para presidente do Comité de Risco da Caixa Económica Montepio Geral. Trata-se de Carlos Alves e é um dos dois nomes que estão a ser avaliados pelo supervisor no âmbito de um pedido de autorização para o exercício de funções (o outro é Leandro Silva que está pedido para administrador executivo). O departamento de supervisão prudencial do Banco de Portugal questionou não só a independência de Carlos Alves para fiscalizar a atividade da administração executiva do banco liderado por Carlos Tavares, como a ausência de um período de nojo entre as funções de administrador de um supervisor financeiro (CMVM) e a administração de uma entidade supervisionada.

A administração da Caixa Económica Montepio, liderada por Carlos Tavares propôs o nome de Carlos Alves para administrador não executivo do banco, para vogal da Comissão de Auditoria e para Presidente do Comité de Risco.

No âmbito de um “pedido de esclarecimentos”, o Banco de Portugal considera que “da informação recebida constata-se que Carlos Francisco Ferreira Alves apresenta uma relação profissional recente com Carlos Manuel Tavares da Silva, atual Presidente Executivo do Conselho de Administração, na medida em que ambos exerceram funções de direção na CMVM entre 2008 e dezembro de 2016”. Ora isto, para o Banco de Portugal, configura “um potencial conflito de interesses” e como tal não reúne condições para ser “considerado independente”.

O Banco de Portugal considera que “essa relação profissional de oito anos” com o atual presidente do Conselho de Administração Executivo da Caixa Económica Montepio, “resulta num potencial conflito de interesse à luz do artigo 31º-A do Regime Geral das Instituições de Crédito”. Especialmente “atendendo à duração da relação profissional” (oito anos), considera o supervisor. Mas também por ter desempenhado funções na CMVM, “uma entidade reguladora do setor financeiro”, e há menos de dois anos. Nas palavras do supervisor, dado o “reduzido tempo decorrido desde a cessação das mesmas funções (inferior a dois anos)”.

Por outras palavras, o Banco de Portugal considera que o facto de ter trabalhado oito anos ao lado do CEO do banco, e de não ter cumprido um período de nojo de dois anos entre o supervisor financeiro e a entidade supervisada “pode comprometer a independência de espírito” de Carlos Alves, na medida em que as funções para que está proposto incluem “supervisionar, fiscalizar, e analisar criticamente a administração executiva” do banco, atualmente liderada por Carlos Tavares.

Na celebração dos 15 anos do Instituto Português de Corporate Governance (IPCG), o Vice-Governador do Banco de Portugal, Luís Máximo dos Santos, disse que “a criação deste Instituto há 15 anos foi um momento de inspiração, pois antecipou – numa altura em que o tema era ainda relativamente marginal – a importância que a questão do governo societário viria a ganhar”.

O vice-Governador do Banco de Portugal, instituição que tem a responsabilidade de fazer Avaliação da Adequação dos Membros dos órgãos de Administração e Fiscalização das instituições supervisionadas por si (exclui os bancos de dimensão sistémica que são supervisionados pelo BCE), defende que é preciso garantir que “a estrutura organizativa do governo societário das instituições é sólida e a gestão e a fiscalização adequadas”.

“Desde logo, os bancos devem definir um perfil para os membros dos órgãos de administração e fiscalização e procurar candidatos que reúnam os conhecimentos, as competências, a experiência, a integridade e a disponibilidade de tempo necessários para exercer cabalmente as suas funções”, referiu Máximo dos Santos.

“Indispensável é também a presença de um número adequado de membros formalmente independentes nos órgãos de administração e de fiscalização, por forma a promover uma adequada tutela dos interesses dos vários stakeholders e da preservação da gestão sã e prudente e, em última instância, da estabilidade financeira”, é outra das premissas defendidas pelo vice-Governador do BdP.

A função de supervisão interna, por seu turno, “deve ser munida da informação necessária para o cabal exercício das respetivas funções. Deve ser pró-ativa na obtenção da referida informação, e deve exercer de forma eficaz as suas funções de apreciação do sistema de controlo interno, que é essencial para assegurar a fidedignidade da informação disponibilizada durante o processo de tomada de decisão”, defendeu.

Os bancos “devem dispor de uma organização interna assente numa distribuição clara de responsabilidades entre as diversas unidades e funções, bem como linhas de reporte hierárquico e funcional também elas claras. Cada colaborador deve ser adequado para as funções que desempenha, de acordo com uma política de recrutamento e de formação que vá ao encontro das necessidades específicas dos bancos”, acrescentou.

Em especial, “os bancos devem identificar e avaliar os titulares de funções essenciais, ou seja, as pessoas que exercem funções que lhes conferem influência significativa na gestão ou cujas funções podem ter um impacto material no seu perfil de risco”, afirmou Máximo dos Santos.

Para o administrador da entidade de suepvisão “as funções de controlo interno devem dispor do empowerment, da independência e da capacidade de intervenção necessários para o cumprimento dos seus objetivos. Os órgãos de administração e de fiscalização devem agir de forma a tornar clara a relevância das funções de controlo interno, patente em regulamentos internos, e a avaliação, progressão na carreira e remuneração dos colaboradores afetos a estas funções devem obedecer a critérios específicos, separados e distintos dos critérios relevantes para colaboradores afetos às áreas comerciais”.

As políticas de avaliação e progressão na carreira e as práticas e políticas remuneratórias dos bancos “devem promover o alinhamento dos interesses dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização, bem como dos demais colaboradores, com o propósito de uma gestão sã e prudente”, avançou.

“Os bancos devem dispor de uma política de conflitos de interesses que lhes permita identificá-los e saná-los. E estão também definidas regras para procurar garantir que o revisor oficial de contas cumpre a sua missão com efetiva independência”, disse ainda.

É pois uma preocupação central da regulação bancária, o governo societário dos bancos.

No seu discurso, Máximo dos Santos lembrou que “o tema do governo societário é objeto de uma já longa reflexão teórica, com particular foco nos EUA, onde alguns autores localizam as primeiras utilizações do termo nos anos 70 do século passado. No Reino Unido, é considerado pioneiro na matéria o chamado Relatório Cadbury, datado de 1992 e produzido por uma comissão constituída para avaliar – já então – as causas profundas de um conjunto de colapsos empresariais”.

Desde aí, adianta “a atenção dada ao tema do governo societário não cessou de crescer”. A “esse crescente interesse não é estranha, evidentemente, a sucessão de escândalos empresariais de larga repercussão pública, mesmo antes da crise financeira, como foi o caso do Banco Barings (1995), da Enron (2002) e da Parmalat (2003) – para só citar alguns dos mais conhecidos–, que de algum modo motivou a produção de um conjunto de códigos de boas práticas de governo societário por parte de organizações internacionais de referência como a OCDE, o Banco Mundial e o Comité de Basileia, entre outras”, recordou o vice-Governador do BdP.

Para Luís Máximo dos Santos, foi no entanto a “crise financeira iniciada em 2007 e as suas tremendas consequências que trouxeram para o primeiro plano da ação pública, incluindo no domínio regulatório, os temas de governo societário em todos os países mais afetados e na União Europeia”.

“Sem entrar na análise das causas da crise – que são múltiplas –, pode dizer-se que é largamente aceite que um dos fatores que a originaram e potenciaram foi a clamorosa falha dos modelos de governo interno das instituições financeiras”, aponta Máximo dos Santos.

O vice-Governador do BdP lembrou os “incentivos desalinhados com uma gestão de risco sustentável e prudente”, nomeadamente “a prática de esquemas remuneratórios assentes em componentes variáveis indexadas a expansões rápidas do volume de transações”, o que levou a uma cultura de risco excessivo. Pelo que “em consequência, a reação inicial dos reguladores a nível internacional foi muito dirigida às políticas e práticas remuneratórias”, acrescentou.

O vice-Governador adiantou ainda que “a ocorrência da crise tornou claro o que já era apontado pela teoria: a atividade bancária tem particularidades tais relativamente às empresas não financeiras que é indispensável que tenha regras de governo societário específicas”.

“A segurança dos fundos que estão confiados aos bancos exige que estes sejam geridos de forma sã e prudente, de modo a manter a confiança dos depositantes, clientes e investidores, preservando assim a estabilidade financeira. Daí que o modo como essas instituições gerem o seu negócio seja crucial para garantir um modelo de crescimento económico sustentável”, defendeu o administrador do supervisor bancário.

“Os problemas na gestão dos bancos – e basta que seja o caso isolado de um banco – comportam riscos elevados para a estabilidade financeira que, materializando-se, se transmitem negativamente aos outros bancos e, em última instância, podem afetar de forma muito material o financiamento da economia, como a crise financeira bem o demonstrou”, acrescentando que “esta circunstância confere, por isso, especial relevância ao tema do governo interno dos bancos”.

No governo interno “assumem particular importância os órgãos de administração e fiscalização das instituições financeiras, mas também os titulares das funções essenciais que, entre outros, correspondem aos responsáveis pelas áreas de gestão de risco, compliance e auditoria interna”, referiu Máximo dos Santos.

O governo interno consiste no sistema de organização das funções, responsabilidades, linhas de reporte e controlo nas instituições financeiras que suporta a respetiva gestão e modelo de negócio.

Com a crise financeira, foi politicamente inevitável, em função da compreensível pressão social, que a matéria do governo interno dos bancos passasse do domínio do soft law (recomendações) para o plano do hard law (leis), defendeu.

“Sem dúvida que este reforço normativo, estabelecido e supervisionado uniformemente à escala da União Europeia, nos permite dizer que estamos hoje muito mais bem apetrechados em matéria de exigências quanto ao governo societário para assegurar a estabilidade financeira, o que não pode deixar de ser saudado”, referiu.

Na banca, disse Máximo dos Santos, “a existência de uma pluralidade de interesses – dos depositantes, dos obrigacionistas, dos clientes, dos trabalhadores, dos acionistas e até os interesses próprios dos gestores –, faz inevitavelmente com que entrem em conflito”.

Pelo que, considera Luís Máximo dos Santos, “um bom sistema de governo societário passa, pois, pela adequada gestão de conflitos de interesses e mitigação da existência de assimetrias de informação”.

O modelo de governo interno tem, portanto, um efeito determinante na sustentabilidade, a longo prazo, dos bancos. “Esta importância decisiva do corporate governance para a atividade dos bancos passou, sobretudo depois da crise, a ser objeto de intenso tratamento regulatório”, lembra o gestor do supervisor bancário português.

A partir de 2011, a agenda regulatória passou para uma abordagem mais abrangente do governo societário, “e é no contexto desta visão regulatória mais ampla que outros aspetos do governo começam a ser regulados: auditoria interna, auditoria externa e adequação dos membros dos órgãos de administração e fiscalização dos bancos, assim como dos titulares de funções essenciais”, recordou Máximo dos Santos no discurso durante a celebração do instituto que tem como Presidentes da Direção e do Conselho Geral, respetivamente, António Gomes Mota e Pedro Rebelo de Sousa.

No entanto, disse ainda o vice-Governador do Banco de Portugal, “as organizações são constituídas por pessoas e, nessa medida, a dimensão comportamental tem vindo a ser reconhecida como essencial para a efetividade de um bom modelo governo interno dos bancos e demais empresas. Mesmo os melhores modelos podem não resistir à determinação de quem os queira sabotar. Mas quanto mais qualidade tiverem, mais difícil será fazê-lo, e daí a extrema importância de os bancos estarem dotados de um robusto modelo de governo”.

Ou seja, “sem uma cultura institucional orientada para o cumprimento das normas e das boas práticas, baseada em valores que duradoiramente garantam a reputação e que, nessa medida, são também fonte de valor para a empresa, os objetivos da regulação pública podem não ser necessariamente atingidos”, avisou.

“A cultura institucional é um conceito imaterial mas que é decisivo para a efetividade do governo societário”, pois “se a sociedade não valorizar o caráter ético dos comportamentos, dificilmente se poderá esperar que possa emergir nas empresas uma cultura organizacional que favoreça a efetividade do bom governo e das boas práticas”, concluiu.