McDonald’s quer contratar mil colaboradores em Portugal até final do ano

A cadeia de restaurantes de fast food norte-americana McDonald’s quer reforçar as suas equipas em Portugal com mais de 1.000 novos colaboradores, tendo a decorrer uma campanha de recrutamento, totalmente digital. Criada pela TBWA\Lisboa, a campanha foca-se nos desafios de quem começa a trabalhar, apostando no “entusiasmo dos candidatos”.

Sofia Mendoça, diretora de Recursos Humanos da empresa, explica, em comunicado: “Com esta campanha de recrutamento, através do sentido de humor, quisemos demonstrar que sabemos que a experiência não é sempre um fator decisor e que privilegiamos o entusiasmo e vontade de aprender, dado que a formação e experiência profissional podem ser adquiridas ‘on the job’.”

A empresa diz oferecer “boas condições de trabalho, oportunidades de crescimento profissional e formação adequada aos diferentes níveis de função”.

Instalada em Portugal desde 1991, a McDonald’s conta com cerca de 6.500 colaboradores, 167 restaurantes, no Continente e Ilhas, dos quais mais de 90% são geridos por empresários locais, os seus franquiados.